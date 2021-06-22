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Son dakika | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Son dakika haberi...Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kanal İstanbul ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Karaismailoğlu "Dünya ticaretinde güçlü bir alternatif lojistik merkez olma hedefimizin öncelikli adımı olan Kanal İstanbul’un da 26 Haziran günü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile ilk köprüsünün temelini atacağız." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 22.06.2021 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021
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Son dakika | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Bakan karaismailoğlu: Üretim sistemlerimizdeki kesintisiz çalışma ile birlikte, tüm ulaşım modlarımızın da desteği ile Mart 2021'de ülkemizin ihracatı yüzde 42 oranında arttı.

26 HAZİRAN'DA TEMELİNİ ATACAĞIZ
Bakan Karaismailoğlu "Dünya ticaretinde güçlü bir alternatif lojistik merkez olma hedefimizin öncelikli adımı olan Kanal İstanbul'un da 26 Haziran günü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile ilk köprüsünün temelini atacağız." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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