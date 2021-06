Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye-Afrika Birliği Ortaklık Zirvesi'ni eylülde gerçekleştirmek istiyoruz

Bakan Çavuşoğlu, Zimbabve'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi açılış törenine katıldı. Törende Çavuşoğlu'nun yanı sıra Zimbabve Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Frederick Musiiwa Makamure, Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka, bakanlık ve büyükelçilik yetkilileri de yer aldı. Çavuşoğlu, Zimbabve Büyükelçiliği'nin açılması ile iki ülke arasında ilişkilerinin daha da güçlendiğini belirterek, "İki dost ülkenin büyükelçiliklerinin açılması ile Afrikalıların Ankara'daki büyükelçilik sayısı 37'ye çıktı. 13 yıl önce bu rakam 10'du. Bizim amacımız tüm Afrika ülkelerinde de büyükelçilik açmak. 43 olan büyükelçilik sayımızı yakında 44'e çıkaracağız. Afrika'nın bizim kalbimizde özel bir yeri var. İlişkilerimizi eşit ortaklık temasında daha da güçlendirme arzusundayız. Afrika'nın kalkınması için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Kalkınma gibi alanlarda kurumlarımız ve iş insanlarımız Afrika'da son derece faal. Türkiye'de öğrenim gören yabancı öğrencilerin büyük bir bölümünün Afrikalı kardeşlerimizden oluşması tesadüf değil" diye konuştu.



Bakan Çavuşoğlu, ekonomik ilişkilere de değinerek, "Ekonomik iş birliğimizi kazan kazan anlayışı ile geliştirmek istiyoruz. Afrika kıtası ile ilişkilerimizi her alanda daha da ileri taşıyacağız. Afrika'nın güzel bir atasözü var; 'Eğer yolun uzunsa tek başına değil beraber yürümelisin'. Sayın Büyükelçi Alfred bey; Türkiye'de tüm kurumların kapısı size sonuna kadar açıktır. İlişkilerimizi daha da ileri götürmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Dışişleri bakanı ile bu anlayışta yoğun mesai harcayacak olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.



GİNE-BİSSAU CUMHURİYETİ ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ AÇILIŞI

Bakan Çavuşoğlu, buradaki programın ardından Gine-Bissau Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nin resmi açılış törenine de katıldı. Törende Gine- Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa da yer aldı. Çavuşoğlu, açılan büyükelçiliğin iki ülke arasındaki ilişkilere büyük katkı sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti:



"Aslında her şey 2019'da başladı. Gine- Bissau ile ilişkilerimizin bu kadar hızlı gelişeceğini ben de tahmin etmiyordum. Yakında Gine- Bissau de Türkiye'nin büyükelçiliğini birlikte açmış olacağız. Tüm Afrika ülkeleri ile kıta ile ilişkilerimizi, her alanda geliştirmek için gerek Afrika ülkelerinde gerekse Türkiye'de kararlılık var, azim var, yol haritamız var. Bu sene salgın izin verirse Türkiye-Afrika Birliği Ortaklık Zirvesi'ni eylül ayında gerçekleştirmek istiyoruz. Yaşadığı büyük zorluklara rağmen Afrika, ümit kıtasıdır. O nedenle Antalya Diplomasi Forumu'nda Afrika'yı öne çıkarmak istedik. Aynı zamanda Afrika bizim için gerçek dostlarımızın olduğu bir kıtadır. Türkiye olarak elbette birçok alandaki tecrübelerimizi Afrika ile paylaşıyoruz, paylaşacağız."

