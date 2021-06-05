CHP’li Ekrem İmamoğlu araç kiralama bütçesini artırdı! Bir vaadi daha asılsız çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılı harcamaları netleştikçe, Ekrem İmamoğlu'nun seçim sürecindeki kara propagandası da gün yüzüne çıkmaya başladı. İBB’nin 2020'deki araç kiralama bedeli, bir yıl öncesine göre yüzde 50 arttı.
ÖZEL HABER ahaber.com.tr
İstanbul Büyükşehir Belediye yönetimi şimdi de araç harcamalarıyla gündemde.
CHP'li başkan Ekrem İmamoğlu'nun seçim sürecindeki en büyük vaadi, belediye bünyesindeki araç masraflarını düşürmekti.
Hatta seçimleri kazanmasının hemen ardından Yenikapı'da israf olduğunu iddia ettiği araçları teşhir etmişti. Ancak icraatı tam tersi oldu.
İBB'nin araç kiralama bütçesi yüzde 50 arttı. Bunda aslan payı İSKİ'de.
Ancak uzmanlar, bunun israf olmasında daha çok seçim sürecindeki propagandanın yersiz olduğuna dikkat çekiyor.
Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran'a göre, yeni İBB yönetimi araç harcamalarını dikkatlerden kaçırmak için farklı yollara da tevessül ediyor.
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