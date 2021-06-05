05 Haziran 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri CHP’li Ekrem İmamoğlu araç kiralama bütçesini artırdı! Bir vaadi daha asılsız çıktı

CHP’li Ekrem İmamoğlu araç kiralama bütçesini artırdı! Bir vaadi daha asılsız çıktı

’nin 2020 yılı harcamaları netleştikçe, 'nun seçim sürecindeki kara propagandası da gün yüzüne çıkmaya başladı. İBB’nin 2020'deki araç kiralama bedeli, bir yıl öncesine göre yüzde 50 arttı.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2021 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021
ABONE OL
CHP’li Ekrem İmamoğlu araç kiralama bütçesini artırdı! Bir vaadi daha asılsız çıktı

yönetimi şimdi de araç harcamalarıyla gündemde.

CHP'li başkan 'nun seçim sürecindeki en büyük vaadi, belediye bünyesindeki araç masraflarını düşürmekti.

Hatta seçimleri kazanmasının hemen ardından 'da israf olduğunu iddia ettiği araçları teşhir etmişti. Ancak icraatı tam tersi oldu.

İBB'nin araç kiralama bütçesi yüzde 50 arttı. Bunda aslan payı 'de.

Ancak uzmanlar, bunun israf olmasında daha çok seçim sürecindeki propagandanın yersiz olduğuna dikkat çekiyor.

Haber Koordinatörü 'a göre, yeni İBB yönetimi araç harcamalarını dikkatlerden kaçırmak için farklı yollara da tevessül ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA