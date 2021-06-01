Ajans yazıyor İmamoğlu oynuyor! Kendi kendilerine ödül verdiler!

"İBB'ye 4 ödül verilmiş olan Polaris Awards ödüllerini tertip eden firma, İBB'nin ve İmamoğlu'nun ajans işlerini yürüten kişi Necati Özkan'ın sahibi, kurucusu ve mevcut yönetim kurulu başkanı olduğu Kapital Medya AŞ.. Kendi kendilerine ödül vermişler."