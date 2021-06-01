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Ajans yazıyor İmamoğlu oynuyor! Kendi kendilerine ödül verdiler!

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı , yeni bir skandala imza attı. seçimlerinde kampanya direktörlüğünü yapan 'ın; Ekrem 'na ödül verdiği ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkmasının ardından AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı Erdem Kertişçi, "Ajans yazıyor, oynuyor. ile yarışan İBB'nin yeni rakibi vasat dizileri..." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 01.06.2021 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021
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Ajans yazıyor İmamoğlu oynuyor! Kendi kendilerine ödül verdiler!

Ekrem İmamoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından, "İBB Dijital Medya A.Ş. Askıda Fatura, Kanal İstanbul ve 23 Nisan filmleri ve şehrimizin dayanışma ağı olan dijital kampanyalarla uluslararası Polaris Awards'tan 4 ödül aldı.

Ajans yazıyor İmamoğlu oynuyor! Kendi kendilerine ödül verdiler!

Tüm Medya A.Ş. ekibi kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ajans yazıyor İmamoğlu oynuyor! Kendi kendilerine ödül verdiler!

Ekrem İmamoğlu'nun ödül aldığı Polaris Awards ödüllerini tertip eden firmanın, İBB'nin ve İmamoğlu'nun ajans işlerini yürüten kişi Necati Özkan'ın sahibi, kurucusu ve mevcut yönetim kurulu başkanı olduğu Kapital Medya AŞ. olduğu öğrenildi.

Ajans yazıyor İmamoğlu oynuyor! Kendi kendilerine ödül verdiler!

KERTİŞÇİ: "AJANS YAZIYOR, EKREM BEY OYNUYOR"
AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı Erdem Kertişçi: "Ödül aldıkları sözde 'uluslararası' derneğin eski başkanı ve yönetim kurulu üyesi kim dersiniz? Ekrem Bey'in kampanyasını yapan ajansın sahibi Necati Özkan.

Ajans yazıyor İmamoğlu oynuyor! Kendi kendilerine ödül verdiler!

Ajans yazıyor, Ekrem Bey oynuyor. New York ile yarışan İBB'nin yeni rakibi vasat Bollywood dizileri..."

Ajans yazıyor İmamoğlu oynuyor! Kendi kendilerine ödül verdiler!

CESUR: "KENDİ KENDİLERİNE ÖDÜL VERMİŞLER"

Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sosyal Medya Yöneticisi İsmail Cesur:

Ajans yazıyor İmamoğlu oynuyor! Kendi kendilerine ödül verdiler!

"İBB'ye 4 ödül verilmiş olan Polaris Awards ödüllerini tertip eden firma, İBB'nin ve İmamoğlu'nun ajans işlerini yürüten kişi Necati Özkan'ın sahibi, kurucusu ve mevcut yönetim kurulu başkanı olduğu Kapital Medya AŞ.. Kendi kendilerine ödül vermişler."

Ajans yazıyor İmamoğlu oynuyor! Kendi kendilerine ödül verdiler!

"Polaris Ödülleri internet sayfasında (http://polarisawards.com) görülüyor ki Necati Özkan'ın şirketilerinden Kapital Medya organizatör, diğer şirketlerinden MediaCat de sponsor.

Ajans yazıyor İmamoğlu oynuyor! Kendi kendilerine ödül verdiler!

Diğer görselde de Kapital Media'nın İngiltere'deki ticari sicil kaydını görüyorsunuz..."

Ajans yazıyor İmamoğlu oynuyor! Kendi kendilerine ödül verdiler!

"İBB'ye 4 ödül veren Necati Özkan'ın Polaris şeysi 2018'de yine her ne hikmetse İmamoğlu'nun başkanlığını yaptığı Beylikdüzü Belediyesi'ni de 3 ödüle layık görmüş.

Ajans yazıyor İmamoğlu oynuyor! Kendi kendilerine ödül verdiler!

2017'de de layık görmüşler"

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