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Kabine pazartesi toplanıyor! Normalleşme süreci ele alınacak

Başkan yoğun diplomasi trafiğinin ardından, 21 Haziran'da Kabine toplantısına başkanlık edecek. En önemli gündem normalleşme süreci. Aşı takvimi ve aşı çalışmaları masada olacak. Yeni normalleşme adımları atılacak mı? Detayları muhabiri Ankara’dan aktardı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 19.06.2021 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021
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Kabine pazartesi toplanıyor! Normalleşme süreci ele alınacak

A Haber muhabiri Lamia Ayhan'ın anlattıkları:

"Kabine pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak.

Son Kabine toplantısı 31 Mayıs tarihinde gerçekleşmişti. 1 Haziran'da yeni normalleşme kararları o toplantıda alınmıştı.

O günden bugüne vaka sayılarında düşüş sağlandı ve aşılama oranında büyük bir artış yaşandı. Koronavirüsle mücadelede yeni döneme girildi.

Elbette bundan sonraki süreçte yeni planlama nasıl olacak? Kabine'nin gündeminde bu plan olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir sunum yapacak. Vaka sayıları ve aşılama ile ilgili olarak detaylı bir sunum olacağını ifade edebiliriz.

Yerli aşı çalışmaları da yine Kabine'nin gündeminde olacak. Bir başka başlık da turizm olacak. Zira Rusya artık Türkiye'ye uçuşları başlatıyor. Yine diğer ülkelerle diplomasi trafiği devam ediyor."

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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