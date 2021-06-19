Kabine pazartesi toplanıyor! Normalleşme süreci ele alınacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğinin ardından, 21 Haziran'da Kabine toplantısına başkanlık edecek. En önemli gündem normalleşme süreci. Aşı takvimi ve yerli aşı çalışmaları masada olacak. Yeni normalleşme adımları atılacak mı? Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan Ankara’dan aktardı.
ÖZEL HABER A Haber
A Haber muhabiri Lamia Ayhan'ın anlattıkları:
"Kabine pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak.
Son Kabine toplantısı 31 Mayıs tarihinde gerçekleşmişti. 1 Haziran'da yeni normalleşme kararları o toplantıda alınmıştı.
O günden bugüne vaka sayılarında düşüş sağlandı ve aşılama oranında büyük bir artış yaşandı. Koronavirüsle mücadelede yeni döneme girildi.
Elbette bundan sonraki süreçte yeni planlama nasıl olacak? Kabine'nin gündeminde bu plan olacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir sunum yapacak. Vaka sayıları ve aşılama ile ilgili olarak detaylı bir sunum olacağını ifade edebiliriz.
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