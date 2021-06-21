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Aile boyu FETÖ'cü doktor! Son ana kadar ihaneti sürdürdü

Son dakika haberine göre; emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nin yürüttüğü operasyonda göz doktoru .’nun ankesörle 26 kez irtibat kurduğu belirlendi. Şüphelinin annesi, babası, kardeşi, kayınbiraderinin de FETÖ’den ihraç edildiği ortaya çıktı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 21.06.2021
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Aile boyu FETÖ'cü doktor! Son ana kadar ihaneti sürdürdü

emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nin yürüttüğü yapılanmasına yönelik soruşturmada itirafçıların verdiği bilgiler doğrultusunda göz doktoru ., (37) geçtiğimiz ay gözaltına alındı.



2017'de FETÖ'den, görev yaptığı Ankara 'nden ihraç edilen eski üsteğmenin 26 kez mahrem imamlarla ankesör aracılığıyla irtibat kurduğu belirlendi.



Zanlının 12 bin lira maaşın 2 bin lirasını örgüte verdiği belirlendi. FETÖ üyesinin babası .,'nun (58) 'ndan, annesi Fatma U.'nun (53) 'nde Sivil Memur olarak çalışırken FETÖ'den ihraç olduğu, kardeşi .'nun (36) ise 'nda çalışırken ihraç olduğu belirlendi.



Zanlının kardeşi Erkay U.'nun 15 Temmuz darbe girişiminden 5 gün sonra Amerika Birleşik Devletlerine firar eden isimlerden olduğu ortaya çıktı.



2011 yılında evlendiği doktor eşinin ise 'da FETÖ üyesi dershanelerde öğrenim gördüğünü anlatan Salih U.'nun kayınbiraderi Mehmet K.'nın ise Başbakanlık müfettişliği yaparken FETÖ üyeliğinden meslekten atılan isimlerden olduğu belirlendi.

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