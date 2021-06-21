Aile boyu FETÖ'cü doktor! Son ana kadar ihaneti sürdürdü





2011 yılında evlendiği doktor eşinin ise Manisa'da FETÖ üyesi dershanelerde öğrenim gördüğünü anlatan Salih U.'nun kayınbiraderi Mehmet K.'nın ise Başbakanlık müfettişliği yaparken FETÖ üyeliğinden meslekten atılan isimlerden olduğu belirlendi.

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