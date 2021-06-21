Aile boyu FETÖ'cü doktor! Son ana kadar ihaneti sürdürdü
Son dakika haberine göre; Ankara emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nin yürüttüğü operasyonda göz doktoru Salih U.’nun ankesörle 26 kez irtibat kurduğu belirlendi. Şüphelinin annesi, babası, kardeşi, kayınbiraderinin de FETÖ’den ihraç edildiği ortaya çıktı.
2017'de FETÖ'den, görev yaptığı Ankara Etimesgut Hava Hastanesi'nden ihraç edilen eski üsteğmenin 26 kez mahrem imamlarla ankesör aracılığıyla irtibat kurduğu belirlendi.
Zanlının 12 bin lira maaşın 2 bin lirasını örgüte verdiği belirlendi. FETÖ üyesinin babası Osman U.,'nun (58) Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, annesi Fatma U.'nun (53) Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Sivil Memur olarak çalışırken FETÖ'den ihraç olduğu, kardeşi Erkay U.'nun (36) ise Bilgi Teknolojileri Kurumu'nda çalışırken ihraç olduğu belirlendi.
Zanlının kardeşi Erkay U.'nun 15 Temmuz darbe girişiminden 5 gün sonra Amerika Birleşik Devletlerine firar eden isimlerden olduğu ortaya çıktı.
2011 yılında evlendiği doktor eşinin ise Manisa'da FETÖ üyesi dershanelerde öğrenim gördüğünü anlatan Salih U.'nun kayınbiraderi Mehmet K.'nın ise Başbakanlık müfettişliği yaparken FETÖ üyeliğinden meslekten atılan isimlerden olduğu belirlendi.
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