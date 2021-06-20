Yasaklar ne zaman kalkacak? Pazar günü yasakları kalkacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaşın gözü bu hafta düzenlenecek Kabine toplantısına çevrildi. Cumartesi sokağa çıkma yasağı kaldırılmış, hafta içi ve Pazar günü devam etmektedir. Hal böyle olunca; Hafta sonu yasakları kalkacak mı? Pazar yasağı kalkıyor mu? sorularının yanıtı sorgulanıyor. İşte, Yasaklar ne zaman kalkacak? Pazar günü yasakları kalkacak mı? Kabine Toplantısı...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.