Yasaklar ne zaman kalkacak? Pazar günü yasakları kalkacak mı? Kabine Toplantısı...
Yasaklar ne zaman kalkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında Pazar günü yasaklarının kalkacağı tarih merak ediliyor. Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Salgın sürecinin kontrol altına alınması nedeniyle bir süredir belirlenen gün ve saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştı. İşte, Yasaklar ne zaman kalkacak? Pazar günü yasakları kalkacak mı? Kabine Toplantısı...
Yasaklar ne zaman kalkacak? Pazar günü yasakları kalkacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaşın gözü bu hafta düzenlenecek Kabine toplantısına çevrildi. Cumartesi sokağa çıkma yasağı kaldırılmış, hafta içi ve Pazar günü devam etmektedir. Hal böyle olunca; Hafta sonu yasakları kalkacak mı? Pazar yasağı kalkıyor mu? sorularının yanıtı sorgulanıyor. İşte, Yasaklar ne zaman kalkacak? Pazar günü yasakları kalkacak mı? Kabine Toplantısı...
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?
Milyonların gözü 21 Haziran'da gerçekleşmesi beklenen kabine toplantısından gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Henüz kademeli normalleşmenin yeni aşamasına ilişkin kararları içeren genelge yayımlanmadı. Yeni normalleşme takvimi ile yasaklar ne zaman bitecek sorusunun yanıt bulması bekleniyor.
GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA!
Normalleşme takvimine gidilen süreçte koronavirüs günlük vaka sayısı düşerken konuya yönelik kararlar alınırsa Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yasakların biteceği tarih ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasın açıklamasında yer vermesi bekleniyor.
1 HAZİRAN SONRASI NORMALLEŞME
İŞTE ALINAN YENİ KARARLAR - 31 MAYIS 2021
Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.
Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.
Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.
Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.
Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.
Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yasaklar ne zaman kalkacak? Pazar günü yasakları kalkacak mı? Kabine Toplantısı...
- Barbaros dizisi ne zaman başlayacak? Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisinin başlama tarihi belli mi? İşte oyuncu kadrosu...
- Sudan ucuz, araba alacaklara müjde! 950 TL taksit ödemeyi kabul edenlere 50.000 TL araba fırsatı! Fiat, Ford, Kia, Opel...
- Emekliye müjde! Cepleri bayram edecek! Zam, ikramiye, erken maaş...
- Bankalar alev aldı! Faizler lav gibi yandı! 50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?
- Baş Belası dizisinin oyuncuları kimler? Baş Belası dizisinin konusu ve karakterleri nedir? İşte merak edilenler...
- Türkiye İsviçre maçı kadrosu: Muhtemel 11'ler kimler? EURO 2020 Türkiye İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, yarın mı? Flaş maske ve pazar kararı...
- İsviçre Türkiye maçı ne zaman? EURO 2020 A Grubu son milli maç hangi gün? Türkiye gruptan nasıl çıkar?
- Duygusal Babalar Günü mesajları 2021: Resimli, en güzel, kısa ve öz Babalar Günü mesajları ve sözleri
- Kritik açıklama! Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? 19 Haziran İstanbul depremi büyük depremin habercisi mi?
- Araç sahipleri dikkat! MTV 2. taksit ne zaman ödenecek? 2021 Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL?