20 Haziran 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Yasaklar ne zaman kalkacak? Pazar günü yasakları kalkacak mı? Kabine Toplantısı...

Yasaklar ne zaman kalkacak? Pazar günü yasakları kalkacak mı? Kabine Toplantısı...

? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında Pazar günü yasaklarının kalkacağı tarih merak ediliyor. Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Salgın sürecinin kontrol altına alınması nedeniyle bir süredir belirlenen gün ve saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştı. İşte, Yasaklar ne zaman kalkacak? Pazar günü yasakları kalkacak mı? Kabine Toplantısı...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.06.2021
ABONE OL
Yasaklar ne zaman kalkacak? Pazar günü yasakları kalkacak mı? Kabine Toplantısı...

? Pazar günü yasakları kalkacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaşın gözü bu hafta düzenlenecek Kabine toplantısına çevrildi. sokağa çıkma yasağı kaldırılmış, hafta içi ve Pazar günü devam etmektedir. Hal böyle olunca; Hafta sonu yasakları kalkacak mı? Pazar yasağı kalkıyor mu? sorularının yanıtı sorgulanıyor. İşte, Yasaklar ne zaman kalkacak? Pazar günü yasakları kalkacak mı? Kabine Toplantısı...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; , Salı, Çarşamba, Perşembe, ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Milyonların gözü 21 Haziran'da gerçekleşmesi beklenen kabine toplantısından gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Henüz kademeli normalleşmenin yeni aşamasına ilişkin kararları içeren genelge yayımlanmadı. Yeni normalleşme takvimi ile yasaklar ne zaman bitecek sorusunun yanıt bulması bekleniyor.

GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA!

Normalleşme takvimine gidilen süreçte günlük vaka sayısı düşerken konuya yönelik kararlar alınırsa Başkan 'ın yasakların biteceği tarih ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasın açıklamasında yer vermesi bekleniyor.

1 HAZİRAN SONRASI NORMALLEŞME

İŞTE ALINAN YENİ KARARLAR - 31 MAYIS 2021

Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.

Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.

Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.

Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA