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Kabine yarın toplanıyor! Pazar günü kısıtlama kalkacak mı? Yeni normalleşme sürecinde hangi kararlar alınacak?

Türkiye'nin merakla beklediği , yarın koronavirüsle mücadele kapsamında toplanıyor. Peki bir sonraki adımda neler olacak? Yeni normalleşme sürecinde hangi kararlar alınacak? Yeni adımlar gelecek mi? Pazar günü kısıtlaması kalkacak mı? İşte haberin detayları...

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 20.06.2021 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021
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Kabine yarın toplanıyor! Pazar günü kısıtlama kalkacak mı? Yeni normalleşme sürecinde hangi kararlar alınacak?

, koronavirüs gündemi ile yarın Başkan liderliğinde toplanacak. Peki Yeni normalleşme sürecinde hangi kararlar alınacak? Pazar günü kısıtlaması kalkacak mı? Detayları Muhabiri aktardı.

Aşılama hızlandı, vaka sayıları azaldı. Günde 1 buçuk milyon doz aşılama gerçekleşiyor, şu anda 41 milyonu aşmış durumda. Uzmanlar bu aşılamanın hızlı seyretmesiyle kısıtlamaların da esnetilmesi görüşünde.

Yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kabine toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi koronavirüsle mücadele olacak. Bakanı da Bilim Kurulu'ndan çıkan önerileri kabine üyelerine sunacak. Koronavirüs vaka sayılarındaki illere göre artan azalan durumları bir kez daha paylaşacak. Hem yerli aşı hem de aşı tedariki konusunda yeniden son süreci kabine üyeleriyle paylaşmış olacak.

'dan itibaren kademeli normalleşme sürecine geçmiştik. Bu noktadan itibaren de hafta içi ve cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştı. Ancak pazar günü hala sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Yarınki toplantıda pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilip edilmeyeceği yarın Kabine Toplantısı'nda ele alınacağı bekleniyor. Akşam 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 22.00'ye çekilmişti işte bu noktada Bilim Kurulu üyelerinin de almış olduğu bazı öneriler var. Bu saatin 23.00'e veya 24.00'e çekilmesi söz konusu olabilir.

Geçtiğimiz hafta 'nde Başkan Erdoğan, liderlerle bir araya gelmişti. O görüşmelerle ilgili gelişmeleri kabine üyelerine de aktarmış olacak.

Koronavirüsle mücadelenin yanı sıra, , , terörle mücadele, ekonomi gibi pek çok konu başlıkları da yer almış olacak.

Başkan Erdoğan, 'da bir otelin açılışında "'nın seyahat yasağını kaldırmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Kabine toplantısının ardından turizmde KDV desteği konusunda müjdeyi vereceğim" demişti. Turizm sektörünün de gözü yarınki Kabine Toplantısı'na çevrildi.

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