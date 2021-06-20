Kabine yarın toplanıyor! Pazar günü kısıtlama kalkacak mı? Yeni normalleşme sürecinde hangi kararlar alınacak?

1 Haziran'dan itibaren kademeli normalleşme sürecine geçmiştik. Bu noktadan itibaren de hafta içi ve cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştı. Ancak pazar günü hala sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Yarınki toplantıda pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilip edilmeyeceği yarın Kabine Toplantısı'nda ele alınacağı bekleniyor. Akşam 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 22.00'ye çekilmişti işte bu noktada Bilim Kurulu üyelerinin de almış olduğu bazı öneriler var. Bu saatin 23.00'e veya 24.00'e çekilmesi söz konusu olabilir.