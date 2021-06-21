Bugün toplantı var mı? 21 Haziran Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Tam normalleşme...
Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Türkiye'de normalleşme sürecine ilişkin yeni kararların görüşüleceği Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Başkan Erdoğan'ın programındaki yoğunluk nedeniyle toplantı tarihi ertelenmişti. Haziran ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde toplantı takvimi gündeme geldi. Peki, bugün toplantı var mı? 21 Haziran Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte haberin detayları...
Bugün toplantı var mı? Pazar günü tam gün uygulanan sokağa çıkma yasağı ile maske takma zorunluluğu ile ilgili yeni kararları bekleyen vatandaşlar, Kabine Toplantısı'nın hangi tarihte gerçekleştirileceğini araştırıyor. Yurt genelinde hızlı aşılama ve vaka sayısında görülen düşüş ile birlikte tam normalleşme süreci merak ediliyor. Peki, bugün toplantı var mı? 21 Haziran Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte son gelişmeler...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Cumhurbaşkanlığı günlük programında yer alan bilgiye göre, Kabine Toplantısı 21 Haziran Pazartesi yani bugün saat 15.00'te başlayacak. Kritik toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın saat 19.00 sularında açıklama yapması bekleniyor.
TOPLANTIDA NELER GÖRÜŞÜLECEK?
* Pazar günü uygulanan tam gün sokağa çıkma yasağı ile maske takma zorunluluğu ile ilgili yeni kararlar alınması bekleniyor.
* Hafta içi 22.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağının 24.00-05.00 olarak uygulanması ya da tamamen kaldırılması tahminler arasında.
* Restoran, AVM, kafe ve mağazaların normal çalışma saatlerine dönmesi düşünülüyor.
VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. 20 Haziran tarihli tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 297 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 91 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 409 olarak kayıtlarda yer aldı.
Ağır hasta sayısı 813 oldu, 4 bin 219 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 232 bin 638'e yükseldi.
Test sayısı 58 milyon 552 bin 783, vaka sayısı 5 milyon 370 bin 299, vefat sayısı 49 bin 185 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
UYGULANAN TOPLAM AŞI MİKTARI NE KADAR?
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 20 Haziran saat 23.41 itibarıyla yapılan birinci doz aşı sayısı 27 milyon 192 bin 264, ikinci doz aşı sayısı 14 milyon 395 bin 395 oldu. Böylece, ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı, 41 milyon 587 bin 659 olarak gerçekleşti.
İstanbul'da 5 milyon 246 bin 602'si birinci doz, 2 milyon 356 bin 659'u ikinci doz olmak üzere toplam 7 milyon 603 bin 261 doz aşı yapıldı.
Ankara'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 287 bin 591, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 201 bin 376, toplam aşı miktarı 3 milyon 488 bin 967 olarak kayıtlara geçti.
İzmir'de ise 1 milyon 836 bin 774'ü birinci doz, 981 bin 581'i ikinci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı, 2 milyon 818 bin 355 doz oldu.
"HIZLI BİR AŞILAMA TAKVİMİ YÜRÜTÜYORUZ"
Babalar Günü dolayısıyla AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen çevrim içi etkinlikte konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 aşısının tedarikinin bir hayli güç olduğu bir dönemde vakitlice yaptıkları bağlantılar sayesinde hızlı bir aşılama takvimi yürüttüklerini belirterek, "Şu anda gayet iyi durumdayız. İnşallah bu musibetin üstesinden yakında geleceğiz." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün toplantı var mı? 21 Haziran Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Tam normalleşme...
- Yaz 2021 Doodle oldu! 21 Haziran yaz gündönümü nedir? En uzun gün kaç saat sürer? Ekinoks tarihleri...
- Göç İdaresi personel alımı başvuru nasıl yapılır? 201 kadro dağılımı ve başvuru şartları nelerdir? Ödenecek maaş...
- MEB son dakika: LGS sonuçları açıklandı mı? LGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Lise tercihleri...
- Survivor finali kimler, hangi isimler garantiledi? Survivor eleme adayı kim oldu? Adım adım finale...
- Telafide bende varım ücretli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? Telafi eğitimi ücretli öğretmen başvurusu ne zaman, hangi gün başlıyor?
- 2021 Kırkpınar güreşleri ne zaman? Bu yıl Kırkpınar güreşleri hangi tarihte yapılacak?
- 18, 20, 25, 30 yaş altı ne zaman aşı olacak? Aşı sırası hangi yaş grubuna geldi? Açıklama geldi...
- Yasaklar ne zaman kalkacak? Pazar günü yasakları kalkacak mı? Kabine Toplantısı...
- Barbaros dizisi ne zaman başlayacak? Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisinin başlama tarihi belli mi? İşte oyuncu kadrosu...
- Sudan ucuz, araba alacaklara müjde! 950 TL taksit ödemeyi kabul edenlere 50.000 TL araba fırsatı! Fiat, Ford, Kia, Opel...
- Emekliye müjde! Cepleri bayram edecek! Zam, ikramiye, erken maaş...