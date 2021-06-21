28 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Yeni normalleşme ne zaman başlayacak? Kabine kararları son durum
Tam normalleşme süreci ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı ile birlikte yasakların kalkacağı tarih yeniden gündeme geldi. Türkiye'de aşılama sürecinin hızlanması ve vaka sayısında görülen düşüş sonrası kısıtlamaların esnetilmesi bekleniyor. Peki, 28 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Yeni normalleşme ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...
28 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında gözler tam normalleşme sürecine çevrildi. Bugün gerçekleştirilecek Kabin Toplantısı'nda yeni normalleşme sürecine ilişkin detaylar görüşülecek. Bu kapsamda yeni normalleşmelerin hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Peki, 28 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Yeni normalleşme ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...
28 HAZİRAN'DA YASAKLAR KALKACAK MI?
Hemen şunu belirtelim ki, henüz belli olmayan yeni normalleşme kararlarının hangi tarihte uygulanacağı da henüz açıklanmadı. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre, bugün açıklanacka yeni normalleşme sürecinin 1 Temmuz sonrasında başlaması bekleniyor. Söz konusu kararlar açıklandığında ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
TOPLANTIDA NELER GÖRÜŞÜLECEK?
* Pazar günü uygulanan tam gün sokağa çıkma yasağının kaldırılması bekleniyor.
* Maske takma zorunluluğunun esnetilmesi bekleniyor.
* Hafta içi 22.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağının 24.00-05.00 olarak uygulanması ya da tamamen kaldırılması tahminler arasında.
* Restoran, AVM, kafe ve mağazaların normal çalışma saatlerine dönmesi düşünülüyor.
3. DOZ AŞILAR NE ZAMAN?
A Haber canlı yayınına bağlanan Koronavirüs Bilim Burulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü akıllardaki tüm soruları cevapladı. İkinci doz Kovid-19 aşılarının Ağustos sonunda tamamlanacağını belirten Koronavirüs Bilim Burulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 3. doz aşı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
A Haber'de kritik değerlendirmelerde bulunan Özlü, "Benim gördüğüm kadarıyla temmuz sonuna kadar eğer aşı tedariğinde bir sorun yaşamazsak temmuz sonuna kadar ilk doz aşılarını tamamlayacağız. Ağustos sonuna kadar da 2. doz aşılar da tamamlamış olacak. Eylül ayı itibariyle normale döneceğiz." dedi.
MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU NE ZAMAN KALKACAK?
Maskesiz yaşamın mesafeyle alakalı olduğunu dile getiren Özlü, "2 doz yaptırmış insanların açık havada, 2 metre mesafeyi mesafeyi koruyabildiği ortamlarda maske takmadan normal hayatına devam edebileceğini düşünüyorum. Sokakta, sahilde, parkta dolaşırken açık havada mesafe kornuyorsa maskeye gerek yok. Ama kapalı alanlarda maske kullanmaya devam." ifadelerine yer verdi.
3. DOZ HANGİ AŞI İLE YAPILACAK?
Aşılama süreci ve 3. doz aşılar hakkında da konuşan Koronavirüs Bilim Burulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Normale dönmek için aşıdan başka yol yok. Türkiye'deki her iki aşı da güvenli. Yaşlı, alerjik ve kronik hastalığı olanlar da tereddüt etmesin. Türkiye'de henüz başlamış değil ancak 3. hatırlatma dozu gerekebilir. Özellikle yüksek risk altında olan sağlık çalışanları, turizm sektörü, toplu taşıma kullanıcıları gibi onlar için öncelikli olmak koşuluyla hatırlatma dozu gerekebilir. Bu 3. doz aşı için de yine aynı 2 aşı yaptırılabilir." dedi.
HEDEF LİSTE
Temmuzun ikinci yarısında 18 yaş üstü herkes aşıya ulaşmış olacak. İşsizler ve diğer öğrenciler için formül geliştirilecek. Aşı akışı aynen böyle devam ederse, ağustos sonunda tek toz aşı olmayan kalmayacak. Eylül ayında toplumun yüzde 70'ine iki doz aşı yapılmış olacak. İkinci doz aşıların 4 hafta sonra mı yoksa 6 hafta sonra mı yapılacağına ayrıca karar verilecek.
3. DOZ TEMMUZDA
Hatırlatma dozlarıyla ilgili planlama ise sürüyor. İlk grup kişiler için 3. doz aşılar temmuz ayında gündeme gelecek. Hatırlatma dozlarının Sinovac ile başlayacağı, buna yetecek kadar Sinovac akışının olduğu belirtiliyor. Ancak, isteyenlere üçüncü doz aşıları seçme şansı verileceği de ifade ediliyor.
İKNA EKİPLERİ
Yapılan çalışmada, aşı ekiplerinin, en düşük aşı grubuna göre tarama oluşturduğu, bu kişilerin özel olarak aranarak aşı randevusu verildiği belirtiliyor.
Ulaşmakta güçlük çekilenlere ekip gönderildiği, bir kişiye 100 kişilik hedef listeler verildiği aktarıldı. Aşılarla ilgili kafa karışıklığının ortadan kalktığı belirtiliyor.
ECZANELERDE AŞI
Ayrıca aşı uygulamasının kapsamının genişletileceği belirtildi. Geçen hafta organize sanayi bölgelerinde kurulu mobil aşı merkezleri gibi, eczanelerde aşı uygulaması yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulduğu öğrenildi.
Büyük AVM'lerde de aşı merkezleri kurulmaya başlandı. Bunun ilk örneği de Gaziantep'te oldu. Aşılama oranları açısından Edirne, Çanakkale, Sinop, Muğla, Balıkesir ilk 5'te yer aldı. Bu oranlara göre toplumsal bağışıklığı ilk bu illerin yakalayacağı hesabı yapıldı.
ÇOCUKLARA AŞI HENÜZ NETLEŞMEDİ
Yapılan toplantılarda, 12-18 yaş grubu çocuklara okullar açılmadan aşı yapılması konusu ise halen tartışılıyor. İsrail, ABD ve Kanada gibi ülkeler, bu yaş grubunu aşı kapsamına aldı.
30 YAŞ DA AŞILANIYOR
Sisteme tanımlanan 30 yaş ve üzeri vatandaşlar, tüm yurtta dün sabahtan itibaren randevu oluşturdukları sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından "Aşı temininde düzenlilik sağlandı. Aşı yapan sağlık personeli sayısından yana da sorunumuz yok. Günde 1.5 milyon dozu aşıyoruz. Aşınızı randevu alarak yaptırın" mesajını paylaştı.
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