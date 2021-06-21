28 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Yeni normalleşme ne zaman başlayacak? Kabine kararları son durum

28 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında gözler tam normalleşme sürecine çevrildi. Bugün gerçekleştirilecek Kabin Toplantısı'nda yeni normalleşme sürecine ilişkin detaylar görüşülecek. Bu kapsamda yeni normalleşmelerin hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Peki, 28 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Yeni normalleşme ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

28 HAZİRAN'DA YASAKLAR KALKACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, henüz belli olmayan yeni normalleşme kararlarının hangi tarihte uygulanacağı da henüz açıklanmadı. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre, bugün açıklanacka yeni normalleşme sürecinin 1 Temmuz sonrasında başlaması bekleniyor. Söz konusu kararlar açıklandığında ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.