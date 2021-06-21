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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü

Başkan Başkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını, somut adım atma sırasının AB'de olduğunu belirtti. Başkan Erdoğan, görüşmede, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine bir an evvel ve ön koşulsuz şekilde başlamak gerektiğini vurguladı.

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Giriş Tarihi: 21.06.2021 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü

Cumhurbaşkanı , Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

SOMUT ADIM SIRASI AB'DE

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını, somut adım atma sırasının AB'de olduğunu belirterek, Türkiye ile olumlu gündemin hayata geçirilmesinin vaktinin çoktan geldiğini ifade etti.

MÜZAKERELER BİR AN ÖNCE BAŞLAMALI

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine bir an evvel ve önkoşulsuz şekilde başlamak gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu sağlığı, iklim değişikliği ile içişleri, göç ve terörizmle mücadelede işbirliği alanlarını da içerecek şekilde Yüksek Düzeyli Diyalog toplantılarının başlatılmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

VİZE SERBESTİSİ YILLARDIR BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vize serbestisinin temininin de Türk halkının uzun süredir beklediği bir adım olduğunu belirterek, 18 Mart Mutabakatının tüm unsurlarıyla ve güçlendirilerek hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

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