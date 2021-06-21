21 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü

Başkan Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.06.2021 22:35
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını, somut adım atma sırasının AB'de olduğunu belirtti. Başkan Erdoğan, görüşmede, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine bir an evvel ve ön koşulsuz şekilde başlamak gerektiğini vurguladı.
Başkan Erdoğan'dan kritik temas
Başkan Erdoğan'dan kritik temas
Türkiye'de vefat rakamı düştü
Türkiye'de vefat rakamı düştü
28 saatte 10 katlı bina inşa ettiler
28 saatte 10 katlı bina inşa ettiler
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bir saadet zinciri vurgunu daha!
Bir saadet zinciri vurgunu daha!
Ümit Özdağ'dan yeni parti açıklaması! Tarih verdi
Ümit Özdağ'dan yeni parti açıklaması! Tarih verdi
Türkiye Gagavuzya'da hastane ve okullar yaptı
Türkiye Gagavuzya'da hastane ve okullar yaptı
1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım başladı
1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım başladı
Ekrem İmamoğlu'ndan basın özgürlüğüne skandal saldırı!
Ekrem İmamoğlu'ndan basın özgürlüğüne skandal saldırı!
İzmir Ödemiş'i sağanak vurdu!
İzmir Ödemiş'i sağanak vurdu!
Bitlis'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Bitlis'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kabine toplandı! Maskelere veda edecek miyiz?
Kabine toplandı! Maskelere veda edecek miyiz?
Daha Fazla Video Göster