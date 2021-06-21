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CHP’li belediyelerin israf ve zam karnesi A Haber’de değerlendirildi

ekranlarında yayınlanan programına konuk olan Haber Koordinatörü Kenan Kıran, ’li , ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin israf ve zam karnesini tüm detaylarıyla açıkladı.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 21.06.2021
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'nin 1 kilo tatlıya 392 TL ödediğini belirten Kıran, pandemi döneminde İBB'nin 50 kuruşa alınan maskeyi 2.82 TL'ye aldığını hatırlattı.

CHP’li belediyelerin israf ve zam karnesi A Haber’de değerlendirildi CHP’Lİ BELEDİYELERİN İSRAF VE ZAM KARNESİ A HABER’DE DEĞERLENDİRİLDİ

İBB'nin 28 iştiraki olduğunu kaydeden Kıran, döneminde 101 yeni yönetim kurulu üyesi uydurulduğunu özetle partililere kıyak geçildiğini aktardı.

CHP döneminde işten çıkarmaların sayısının oldukça arttığı hatırlatılırken, 11.706 kişinin işten çıkarıldığını fakat 18.000 kişinin işe alındığını belirtti. İşe alımlarda CHP, İYİ Parti ve 'lilere iltimas tanındığı bilinen bir gerçek.

CHP'Lİ BELEDİYELERİN SU ZAMLARI!

İBB'nin son iki yılda su için yaptığı 5 zam teklifi hatırlatıldı. Kıran, CHP'li İBB'nin suya zam yapmayacağını aksine indirim yapacağını iddia ettiğini belirtti. Seçim öncesinde suya zam yapmayacağını iddia eden CHP'li Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve 'nin zam oyunlarına dikkat çekilerek hafızalar tazelendi.

ANKARA'DA SUYA YÜZDE 80 ZAM!

Programda Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin suya yüzde 80 oranında fahiş bir zam yaptığı kaydedildi.

İZMİR'DE İKİ YILDA 3 ZAM

CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin suya son iki yılda 3 defa zam yaptığı hatırlatıldı. Ayrıca İzmir'in su fiyatlarında 6.30 TL ile birinci sırada yer aldığı kaydedildi.

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