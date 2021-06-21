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İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 2 PKK'lı terörist silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi

, Eren-11 operasyonları kapsamında, Hizan kırsalında iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ve birliklerince, J-İHA ve J-SİHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğiyle Bitlis Hizan kırsalında operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

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Giriş Tarihi: 21.06.2021 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021
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İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 2 PKK'lı terörist silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi

, Eren-11 operasyonları kapsamında, Hizan kırsalında iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ve birliklerince, J-İHA ve J-SİHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğiyle Bitlis Hizan kırsalında operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, iki teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği operasyonların devam ettiği kaydedildi.

VALİLİKTEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "EREN-11 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil ATEŞ 2021-64" operasyonu sonucunda 2 Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubunun tesirsiz hale getirildiğini bildirdi.

Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ile Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca müştereken yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Bitlis İli Hizan İlçesi Akbıyık Köyü Gökçe Mahallesi kırsalında J-SİHA tarafından 21.06.2021 günü iki kişilik BTÖ mensubu tespit edilmiş, bunun üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığından yakın hava desteği talebinde bulunulmuştur. Tespit edilen BTÖ mensuplarını yakalamak ve etkisiz hale getirmek maksadıyla; Bitlis İli Hizan İlçesi Akbıyık Köyü Gökçe Mahallesi kırsalında J-SİHA ve Hava Kuvvetleri unsurları tarafından yakın hava desteği icra edilmiştir. Söz konusu bölgede JÖH ve Jandarma Komando birliklerinin katılımı ile yapılan "EREN-11 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil ATEŞ 2021-64" operasyonu sonucunda 2 BTÖ mensubu tesirsiz hale getirilmiştir. Ayrıca icra edilen temas/araması faaliyetinde, 1 adet M-16 Piyade Tüfeği parçası, 1 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği parçası, 116 Adet M-16 Piyade Tüfeği fişeği, 6 adet M-16 Piyade Tüfeği şarjörü, 2 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği şarjörü, 2 adet şemsiye, 1 adet sırt çantası, 1 adet su matarası, Bir miktar yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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