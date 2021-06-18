Başkan Erdoğan: Atmaca Gemisavar füzesi son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurdu

Bugünün hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem Türk milleti açısından çok özel bir gün olduğunu vurgulayan İkinci, "Bugün ilk defa silahlı kuvvetlerimiz, deniz kuvvetlerimiz kendi gemisinden atmış olduğu kendi gemisavar füzesiyle bir askeri platformu vurdu ve başarıyla imha etti." dedi.

Bunun dünyada çok fazla ülkenin yapabildiği bir başarı olmadığını dile getiren İkinci, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri açısından bu çok ciddi bir dönüm noktası. Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde ROKETSAN, ASELSAN, TÜBİTAK SAGE gibi partnerle birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz bu proje kapsamında aslında Türkiye kendi gemisavar füzesini üretme ve bunları bütün platformlarında kullanma yeteneğine sahip oldu. Bu füzemiz aslında şu anda sıkıntılarını çektiğimiz, yurt dışından ambargoyla alamadığımız sistemlerden çok daha üsten kabiliyetleri deniz kuvvetlerimize kazandırıyor. Bu da Mavi Vatan'da özellikle deniz kuvvetlerimizin gücüne güç katan, sahadaki caydırıcılığını etkileyen çok önemli bir farklılık. Bugün gerçekten tarihi bir dönüm noktası çünkü aziz milletimizin bize vermiş olduğu görev kapsamında bu güveni layıkıyla yerine getirmiş olan bir ekibi bugün izledik. Bu ekibin başarısıyla deniz kuvvetlerimizin sahadaki gücünü güç katan bir silah sistemini başarıyla envantere kazandırmış olduk."