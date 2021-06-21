Kuzey Irak şehidi Muhammed Ali Akın’ın son görüntüleri yürekleri dağladı
Irak'ın kuzeyinde Kalyano Dağı üs bölgesinde PKK'lı teröristlerin düzenlediği füze saldırısında şehit olan Konyalı Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın’ın şehit olmadan 45 gün önce mevzide çektiği video ortaya çıktı. Şehit Akın’ın videoda "Ölürsek cennet bizim, kalırsak vatan" demesi yürekleri dağladı.
Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında 11 Haziran'da Kuzey Irak'ta Kalyano Dağı Bölgesi'nde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen füze saldırısı sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın ağır yaralandı.
Hakkari'de hastaneye kaldırılan Akın, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.
Vatani görevininin ardından 2020 yılında sözleşmeli er olan şehit Akın'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Konya Şehitliği'ne defnedildi.
"ÖLÜRSEK CENNET BİZİM, KALIRSAK VATAN"
Şehit Muhammed Ali Akın'ın, şehit olmadan 45 gün önce çekip yakınlarına gönderdiği video ortaya çıktı.
Videoda silah arkadaşlarıyla birlikte 4 gündür dağda olduklarını belirten Şehit Akın, "Devremle beraber dağda 4'üncü günümüz. Ölürsek cennet bizim, kalırsak vatan. Yağmurda biraz ıslandık. Moraller bozuk, ama iyiyiz. Kendinize iyi bakın" dediği görüntüler yürekleri dağladı.
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