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Kuzey Irak şehidi Muhammed Ali Akın’ın son görüntüleri yürekleri dağladı

'ın kuzeyinde üs bölgesinde PKK'lı teröristlerin düzenlediği füze saldırısında şehit olan Konyalı Piyade Sözleşmeli Er ’ın şehit olmadan 45 gün önce mevzide çektiği video ortaya çıktı. Şehit Akın’ın videoda "Ölürsek cennet bizim, kalırsak vatan" demesi yürekleri dağladı.

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Giriş Tarihi: 21.06.2021 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021
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Kuzey Irak şehidi Muhammed Ali Akın’ın son görüntüleri yürekleri dağladı

Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında 11 Haziran'da Kuzey 'ta Bölgesi'nde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen füze saldırısı sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın ağır yaralandı.

'de hastaneye kaldırılan Akın, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Vatani görevininin ardından 2020 yılında sözleşmeli er olan şehit Akın'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Konya Şehitliği'ne defnedildi.

"ÖLÜRSEK CENNET BİZİM, KALIRSAK VATAN"

Şehit 'ın, şehit olmadan 45 gün önce çekip yakınlarına gönderdiği video ortaya çıktı.

Videoda silah arkadaşlarıyla birlikte 4 gündür dağda olduklarını belirten Şehit Akın, "Devremle beraber dağda 4'üncü günümüz. Ölürsek cennet bizim, kalırsak vatan. Yağmurda biraz ıslandık. Moraller bozuk, ama iyiyiz. Kendinize iyi bakın" dediği görüntüler yürekleri dağladı.

Kuzey Irak şehidinin son görüntüleri KUZEY IRAK ŞEHİDİNİN SON GÖRÜNTÜLERİ

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