Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ''NATO'da en çok konuşulan şeylerden biri bu'' diyerek vurguladı! Rusya ve Çin...

- "DENDIAS HER GÜN TÜRKİYE'YLE İLGİLİ BİR AÇIKLAMA YAPIYOR"

Spor diplomasisine ilişkin değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, "Dış politika o kadar genişledi ki renk cümbüşü dememizin sebebi bu. Tek başımıza biz kariyer diplomatlarının bunun üstesinden gelmemiz mümkün değil." diye konuştu.

Spor, sivil toplum ve sanat gibi alanında faaliyet gösterenlerin bazen diplomatlardan daha etkili olduğunun altını çözen Çavuşoğlu, "Ben parlamenterken de sporun çok etkisini gördüm. Biz burada (Antalya) turnuvalar düzenledik. Uluslararası parlamenterlerle bu etkinlikleri düzenledik." dedi.

Çavuşoğlu, Türk sporcularının ve takımlarının birçok alanda dereceye girdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Daha önce hiç dereceye giremediğimiz alanlarda bile oyuncularımız başarılı olarak ülkenin imajını değiştiriyor. Bir milletin, bir ülkenin imajı biz diplomatlar için çok önemli ama diğer alanlardaki başarılar da çok önemli o yüzden spor diplomasisini önemsiyoruz. Ülke çıkarlarını her alanda savunmak siyasetçilerin görevi. Basketboldaki savunma ve atak oyunundan örnek diplomaside de kurgulanan oyunlar karşısında atak olmak gerekiyor. Atak olmanın negatif algılanmaması gerekiyor. Başkalarının size yönelttiği ithamlar, size yönelik suçlamaları ya da tepeden bakmaya karşı da gerekli dersi bizim diplomatlar olarak vermemiz gerekiyor."

Çavuşoğlu, Ataman'ın atak oyununa örnek olarak Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la Ankara'da yaptığı basın toplantısını göstermesi üzerine şunları söyledi:

"O basın toplantısından önce bana gelip (ben tartışma yaratacak bir şey söylemeyeceğim, sizden de aynı şeyi bekliyorum) deyince, geri itmeleri falan basın toplantısında söyleyecektim, onu çizdim. Ama maalesef basın toplantısında çok agresif oldu. Atina'ya gittik orada bir şey söylemedi basın toplantısında. Gayet pozitifti. Ben iki seçenekli hazırlanmıştım tabii ki. Sonra döndükten sonra her gün konuşuyor ama biz hiç konuşmuyoruz. Ne varsa yüz yüze söyleyelim. Orada içinde ukde kaldı galiba her gün Türkiye'yle ilgili bir açıklama yapıyor. O savunma da değil hücum da değil."