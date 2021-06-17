17 Haziran 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Josep Borrell Fontelles ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Josep Borrell Fontelles ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı  Fontelles ile yarın 'da görüşecek.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.06.2021 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Josep Borrell Fontelles ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17-20 Haziran 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan GDAÜ Zirvesi ile Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret eden AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile 18 Haziran'da ikili görüşme gerçekleştirecek.

Başkan Erdoğandan flaş mesajlar BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ MESAJLAR
Başkan Erdoğandan flaş mesajlar

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA