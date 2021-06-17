Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Josep Borrell Fontelles ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17-20 Haziran 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan GDAÜ Zirvesi ile Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret eden AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile 18 Haziran'da ikili görüşme gerçekleştirecek.

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