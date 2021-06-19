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Eski Yargıtay üyesi Cumhur Özer'e FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezası onandı

, , , , davalarına bakan mahkemelerin kararlarını onayan . Ceza Dairesi'nin eski üyesi 'e, (FETÖ) üyeliğinden verilen 9 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasını onadı.

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Giriş Tarihi: 19.06.2021
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Eski Yargıtay üyesi Cumhur Özer'e FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezası onandı

Kurul, ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılama yapan Yargıtay 9. Ceza Dairesinin Özer hakkındaki kararına yönelik temyiz incelemesini tamamladı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Özer'e, silahlı terör örgütü üyeliğinden verilen 9 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının onanmasını kararlaştırdı.

MÜTALAADA ÖRGÜT FAALİYETLERİNE DEVAM ETTİĞİ TESPİTİ YER ALDI
Balyoz, Askeri Casusluk, Hrant Dink, Devrimci Karargah davalarına bakan mahkemelerin kararlarını onayan Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin eski üyesi Cumhur Özer hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan mütalaada, sanığın örgüt mensuplarının talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği, üye olduktan sonra da örgüt faaliyetlerine devam ettiği, FETÖ toplantılarına katıldığı, örgütün ilgilendiği dosyaların takibini yaptığı kaydedilmişti.

Cumhur Özer'in ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen mütalaada, sanığın, ankesörlü telefondan arandığına ilişkin kayıtlara da yer verilmiş, aynı sabit telefonlardan, FETÖ üyeliğinden yargılanan bazı eski yüksek yargı üyelerinin de arandığı ifade edilmişti.

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