Son dakika | İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü (TEM) Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri FETÖ / PDY Terör Örgütünün askeri öğrenci yapılanmasını kapsayan "Aday Numarası" sistemi ile haksız şekilde yerleşenlere yönelik İstanbul merkezli 17 ilde operasyon gerçekleştirdi. 17 ilde yapılan operasyonun 6'sı Muvazzaf Astsubay ve Uzman Çavuş, 46'sınında ihraç edilen askeri öğrenci olmak üzere toplam 52 kişiye yönelik yapıldığı öğrenildi.





İstanbul Emniyet Müdürlüğü (TEM) Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri FETÖ / PDY Terör Örgütünün askeri öğrenci yapılanmasına karşı operasyon yaptı. İstanbul merkezli 17 ildeki operasyon geçmiş yıllarda askeri okul sınavlarına "Aday Numarası" sisteminde yapılan usulsüzlük ile girdiği tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirildi.