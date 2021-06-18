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Sondakika: Diyarbakır'da AK Parti İlçe Başkanlığına molotoflu saldırı!

Son dakika haberi... ’ın ilçesinde Hani ilçe binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından molotoflu saldırı düzenlendi. Saldırı sonrasında yapılan geniş çaplı operasyon sonucunda olaya ilişkin 2 şahıs gözaltına alındı. Saldırı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada "Diyarbakır Hani İlçe binamıza yönelik terör saldırısını ve arkasındaki şer odaklarını lanetliyorum. Aziz milletimizin birlik ve beraberliğini hiçbir sinsi oyun bozamayacaktır." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 18.06.2021 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021
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Sondakika: Diyarbakır'da AK Parti İlçe Başkanlığına molotoflu saldırı!

'ın ilçesinde Hani ilçe binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından molotoflu saldırı yapıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 20.55'te Diyarbakır'ın Hani ilçesinde meydana geldi. Zirve Mahallesinde bir binanın 2'nci katında bulunan AK Parti Hani ilçesi binası önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, önce çevreyi kontrol etti. Ardından yanında getirdiği motolof kokteyliyi ateşe verdikten sonra parti binasına atan saldırgan, koşarak bölgeden uzaklaştı.

Parti binasında kimsenin bulunmadığı sırada gerçekleştirilen saldırıda içeriye düşen molotof nedeniyle küçük çapta yangın çıktı. Bazı eşyaların zarar gördüğü saldırının ardından alevleri fark eden çevrede oturanlar, polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlçe binasında küçük çaptaki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda güvenlik güçleri saldırganı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Yaşanan saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, olay sonrası ilçe genelinde operasyon başlatan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı

AK Parti binasına saldırıda flaş gelişme: 2 gözaltı AK PARTİ BİNASINA SALDIRIDA FLAŞ GELİŞME: 2 GÖZALTI

AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkanvekili yaptığı açıklamada "Diyarbakır Hani İlçe binamıza yönelik terör saldırısını ve arkasındaki şer odaklarını lanetliyorum. Aziz milletimizin birlik ve beraberliğini hiçbir sinsi oyun bozamayacaktır." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: AK PARTİ HANİ TEŞKİLATI DİMDİK AYAKTADIR

Partimizin Diyarbakır Hani İlçe binasına yönelik saldırıyı lanetliyoruz. Her türlü provokasyonu yenecek güce sahibiz. Ak Parti dimdik ayaktadır. Ak Parti Diyarbakır teşkilatı dimdik ayaktadır. Ak Parti Hani ilçe teşkilatı dimdik ayaktadır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin birliği ve dirliği için çalışmaya devam edeceğiz. Provokasyonları yene yene bugünlere geldik. Aynı iradeyle geleceğe yürüyoruz.

MUSTAFA ŞENTOP: TERÖR SALDIRISINI KINIYORUM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop saldırıya ilişkin "Diyarbakır'ın Hani ilçesinde AK Parti binasına gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyorum. Ülkemizin huzurunu bozmak isteyen provokasyonlara karşı milletimiz dikkatle, birlik ve beraberliğimizi güçlü kılarak en güzel cevabı verecektir." ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR AK PARTİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

AK Parti İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın, saldırının görüntüsünü Twitter hesabından paylaşarak tepki gösterdi.

Aydın, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dün İzmir HDP İl binasına yönelik yapılan iğrenç saldırının bir benzeri, bu gece Diyarbakır'ımızda AK Parti Hani İlçe teşkilatımızın binasına yönelik olarak yapılmaya çalışıldı. İçeride bulunan kardeşlerimizin şans eseri yara almadan kurtulabildiği bu iğrenç saldırıyı, tıpkı dün yapılan saldırı da olduğu gibi AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı olarak lanetliyoruz. Terör odaklarının ülkemizde oluşan huzur ve güven ortamını baltalamaya yönelik olarak, içerideki uzantıları üzerinden harekete geçmeye çalıştıklarını ibretle müşahede etmekteyiz."

Ayrıntılar geliyor...

AK Parti ilçe binasına molotoflu saldırı AK PARTİ HANİ İLÇE BİNASINA MOLOTOFLU SALDIRI

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