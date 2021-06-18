18 Haziran 2021, Cuma
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 40 milyonuncu aşıyı yapan doktoru paylaştı

Sağlık Bakanı , 40 milyonuncu doz aşıyı yapan doktorun fotoğrafını paylaşarak, “40 milyonuncu aşıyı o yaptı. Şu an 40 milyon 300 bini aştık” dedi. Koca ayrıca, “Bugün en çok aşıyı hemşire Meryem Mavi yaptı” paylaşımında bulundu.

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Giriş Tarihi: 18.06.2021 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 40 milyonuncu aşıyı yapan doktoru paylaştı

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından 40 milyonuncu doz aşıyı yapan doktorun fotoğrafının yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Bakan Koca paylaşımında, "Yer: İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi. Saat 15.45. Dr. Gülşah Hanım çok mutlu. 40 milyonuncu aşıyı o yaptı. Yani, yapmıştı. Çünkü şu an 40 milyon 300 bini aştık" ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin'de bugün en çok aşıyı hemşire Meryem Mavi yaptı. 323 aşı yapan hemşire arkadaşımız Mersin Şehir Hastanesi'nde görevli. Meryem Hanım ve doktor olan eşi salgının zor günlerinde Covid-19'a yakalanmışlardı" ifadelerini kullandı.

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