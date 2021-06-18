Nuriş Kardeşler çetesinden 19 kişi tutuklandı!
Nuriş Kardeşler olarak bilinen organize suç örgütüne yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bu sabah Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edilen 20 kişiden 19'u tutuklandı.
İstanbul'da, "Nurişler" ya da "Karagümrük çetesi " olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 20 şüphelinin 19'u tutuklandı. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; geçtiğimiz hafta kamuoyunda "Nurişler" ya da "Karagümrük Çetesi" olarak adlandırılan çıkar amaçlı organize suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirmiş, 27 şüphelinin yakalanması için 53 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 20 kişi yakalanmıştı.
Başka suçlardan cezaevinde tutuklu bulunan çete elebaşı Nuri Ergin'in de aynı soruşturma kapsamında yargılandığı ifade edilirken, söz konusu soruşturmada yakalanan Ergin'in kardeşi Soner E., kız kardeşi N.E. ve oğlu A.E.'nin de son operasyonda gözaltına alınmıştı.
Şüpheliler, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bu sabah Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlılardan 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.Ç. adlı şüphelinin ise 'adli Kontrol' şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldı.
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