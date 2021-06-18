Boğaziçi provokatörlerinden skandal ifade! Yasak olduğunu bilmiyordum, bilsem yine yapardım

Olay zamanında toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasak olduğunu bilmediğini söyleyen İyidoğan, "Ancak bilseydim yine de giderdim. En az 5 polis kolumu kırmaya çalışınca ben de kolumun kırılmasını engellemek için kendimi kapattım. Polislere görevlerini yaptırmamak için direndim. Olay nedeniyle pişman değilim." dedi.

Sanık İsmail Akbulut da sosyal medya üzerinden yapılan çağrı üzerine olay yerine gittiğini anlatarak, "Toplantı, gösteri ve yürüyüşün yasaklandığını bilmiyordum. Yasak olduğunu bilseydim de giderdim. Kadıköy Rıhtım'da 3-5 adım attık. Polisler müdahale etti. Gözaltına alındık. Ben polislere görevlerini yaptırmamak için direnmedim. Polisi darp etmedim. Fiziki direnişte bulunmadım. Olay nedeniyle pişman değilim. Çünkü basın açıklamasına gitmek suç değildir. Beraatimi talep ederim." şeklinde konuştu.