SON DAKİKA | Boğaziçi Üniversitesi'nde gösteri gerginliği! 12 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi önünde izinsiz gösteri yapmak istediği belirtilen 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler emniyete götürülürken, polis ekipleri okul çevresindeki güvenlik önlemleri aldı.
GÜNDEM DHA
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Boğaziçi Üniversitesi'nde daha önce yaşanan bir olay nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiği belirtilen öğrenciye destek için bir grup
Boğaziçi Üniversitesi'nde daha önce yaşanan bir olay nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiği belirtilen öğrenciye destek için bir grup
Güney Kampusü giriş kapısı önünde toplandı.
Toplantının yapılacağı eğitim fakültesine yürümek isteyen gruba polis müdahale etti.
Gruptaki 12 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kişiler emniyete götürülürken, polis ekipleri okul çevresindeki güvenlik önlemleri aldı.