"Bu kapsamda üniversite yönetimimizin girişimleriyle Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ve İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya 27 Mart 2021 Cumartesi günü Uçaksavar lojmanlarımızı ziyaret etmiş ve incelemelerde bulunmuşlardır. Konunun aciliyet ve önemini gözeten hem Sayın Bakanımız hem de Sayın Valimiz gereken adımların hızla atılması hususunda üniversite yönetimimize her konuda destek vereceklerini ifade etmiş; deprem riski yüksek olan eski binaların yıkılarak mümkün olan en kısa sürede yenilerinin inşası için prensipte mutabık kalınmıştır. Konu, Üniversite Yönetim Kurulumuzda görüşüldükten sonra kesin bir karara bağlanacak ve Yönetim Kurulumuz tarafından yönetilecek, sürecin planlanması ve yönetimi için akademik birimlerden temsilcilerin yer alacağı bir komisyon kurulacaktır. Ancak söz konusunun insan hayatı olduğu ve ivedilikle bir çözüme kavuşturulması gerektiği de unutulmamalıdır."

"Bir diğer husus da üniversitemizin mevcut lojman envanterinin personelimizin ihtiyaç ve taleplerini karşılayamıyor olması ve kapasite artışına gereksinim duyulması gerçeğidir. Yeni inşa sürecinde, lojmanların mevcut kapasitesinin imar planına, fiziki ve estetik beklentilere uygun şekilde artırılması da öncelikli hedeflerimizdendir. Bilinmelidir ki tüm bu çalışmalar üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın sürece aktif katılımıyla ilerlemekte olup ilgili Bakanlık yetkilileriyle projelendirme kapsamında görüşmeler devam etmektedir."