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Son dakika: Boğaziçi provokatörü 97 şüpheli hakkında dava açıldı! İşte istenen cezalar

Son dakika haberi... ’ne ’nun rektör olarak atanmasını bahane ederek, 1 Şubat günü düzenlenen protestolara katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 108 kişiden 97'si hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, üniversitenin Güney Kampüs kapısı önündeki 3 farklı noktada gösteri yapan öğrencilerin polis müdahalesiyle dağıltıldığı anlatıldı. Gözaltına alınan 108 şüphelinin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı bildirilen iddianamede, 1 şüphelinin 18 yaşından küçük  olduğu belirtilip, 10 şüphelinin dosyalarının ayrıldığı anlatıldı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.04.2021
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Son dakika: Boğaziçi provokatörü 97 şüpheli hakkında dava açıldı! İşte istenen cezalar

İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 'nun 'ne rektör olarak atanmasının ardından bazı sivil toplum kuruluşları ile topluluklar tarafından Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önü ve çevresinden toplantı, yürüyüş, basın açıklaması yapılması yönünde çağrılarda bulunulduğu, 1 Şubat günü, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana kapısında basın açıklaması ve protesto gösterisi yapılacağı şeklinde paylaşımlar olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

İddianamede, üniversitenin Güney Kampüs kapısı önündeki 3 farklı noktada gösteri yapan öğrencilerin polis müdahalesiyle dağıltıldığı anlatıldı. Gözaltına alınan 108 şüphelinin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı bildirilen iddianamede, 1 şüphelinin 18 yaşından küçük olduğu belirtilip, 10 şüphelinin dosyalarının ayrıldığı anlatıldı.



İddianamede daha önceki olaylarda gözaltına alınan öğrencilerin avukatı 'ın da aralarında bulunduğu 97 şüpheli hakkında "Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmamak Sureti ile 2911 Sayılı Yasa'ya Muhalefet" suçlarından 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Öte yandan iddianamede şüphelilerin ifadelerine de yer verildi. Şüphelilerden 'un polise verdiği ifadesinde, "Üniversiteleri ilgilendiren bir durum olduğundan, rektörün seçilme şekline karşı olduğumdan dolayı katılmak istedim. Zaten daha katılamadan açıklamanın olacağı alana varmadan polis ablukası ile karşılaştık. Ben daha ne olduğunu anlamadan iki polis beni kollarımdan tutarak kalabalığın sol tarafına doğru çekerek, yere yatırdı. Polislerden biri ayağıma basarak gözaltına almaya çalıştı. Daha sonra hastaneye götürüldüm. Hastanede doktorla başbaşa kalmama ve olayı anlatmama polisler izin vermedi. Suçlamaları kabul etmiyorum" dediği kaydedildi.

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