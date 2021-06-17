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Son dakika: AK Parti'den yargı paketi açıklaması: TBMM'ye geliyor!

Son dakika haberine göre;  Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "4. yargı paketini yarın  Başkanlığına sunacağız" açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi: 17.06.2021 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
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Son dakika: AK Parti'den yargı paketi açıklaması: TBMM'ye geliyor!

Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında hazırlanan 4. Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifini, yarın Başkanlığına sunacaklarını bildirdi.

YARGI PAKETİ YARIN GELİYOR
Hazırlanan kanun teklifi yarın TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Taslak metinde çocuk suçları ile ilgili davalara öncelik verilmesi yer alıyor. Süre sınırı olmayan adli kontrol şartına üst süre sınırlaması getiriliyor. Asli ceza suçlarında adli kontrol ile ilgili üst sınır 2 yıl olacak. İdare davalarında İdare'nin cevap verme süresinde de bir düzenlemeye gidiliyor.

60 gün olan cevap verme süresi 30 güne indirilecek. Katalog suçlarda tutuklama için "somut delile dayandırma" koşulu aranacak. Konutu terk etmeme cezası verilenler eğer iki gün evde kalırsa her iki gün cezasından bir gün indirilecek.

Taslak metine göre çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması icra müdürlüklerinin görevi olmaktan çıkarılacak. Çocukla şahsi münasebet kurulmasına yönelik kararların infazında daha insani ve çocuğa uygun yöntemler geliştirilecek.

Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı ortak bir birim kuracaktır. Bu birim vasıtasıyla çocukla ilgili kararların icra edilmesi hem masrafları azaltacak hem de çocuğun menfaatlerini gözetecek bir yöntem olacak.

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