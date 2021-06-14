Yargı paketinde sona gelindi! Taslak metin MHP'ye gönderilecek
Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en kısa sürede Meclis'e yasa teklifi olarak sunulacağını açıkladığı 4. Yargı Paketi'nin bu hafta Meclis’e gelmesi bekleniyor. Yasa ile bundan sonra katalog suçlarda tutuklama için “somut delile dayandırma” koşulu aranacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en kısa sürede Meclis'e yasa teklifi olarak sunulacağını açıkladığı 4. Yargı Paketi'nin son toplantısı bu hafta yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının ardından taslak metin MHP'ye gönderilecek.
Hazırlanan kanun teklifi hafta sonuna doğru ise TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Taslak metinde çocuk suçları ile ilgili davalara öncelik verilmesi yer alıyor.
Süre sınırı olmayan adli kontrol şartına üst süre sınırlaması getiriliyor. Asli ceza suçlarında adli kontrol ile ilgili üst sınır 2 yıl olacak. İdare davalarında İdare'nin cevap verme süresinde de bir düzenlemeye gidiliyor. 60 gün olan cevap verme süresi 30 güne indirilecek.
Katalog suçlarda tutuklama için "somut delile dayandırma" koşulu aranacak. Konutu terk etmeme cezası verilenler eğer iki gün evde kalırsa her iki gün cezasından bir gün indirilecek.
Taslak metine göre çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması icra müdürlüklerinin görevi olmaktan çıkarılacak. Çocukla şahsi münasebet kurulmasına yönelik kararların infazında daha insani ve çocuğa uygun yöntemler geliştirilecek. Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı ortak bir birim kuracaktır. Bu birim vasıtasıyla çocukla ilgili kararların icra edilmesi hem masrafları azaltacak hem de çocuğun menfaatlerini gözetecek bir yöntem olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ayasofyai Kebir Camii Şerifi onarımı sırasında dökülen mozaiklerden yapılan ve günümüzde ana giriş kapısının yan tarafında olan tuğra hangi padişaha hediye edilmiştir?
- John F. Kennedy'ye ilk kurşun isabet ettiğinde, Keneddy'nin içinde bulunduğu limuzinde o dahil toplam kaç kişi vardır?
- Ünlü tarihi kişiler hakkında verilen bu bilgilerden hangisi doğrudur? Kim Milyoner Olmak İster sorusu
- Mike Tyson hangi hayvanın kafesteki türdeşlerine zorbalık yaptığını görüp, kafese girip onu dövmek için bakıcıya rüşvet teklif etmiştir?
- Survivor kim elendi? 13 Haziran Survivor kim gitti? Exxen ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...
- Sedat Peker yakalandı mı? Suç örgütü lideri Sedat Peker tutuklandı mı, nerede? Son gelişmeler...
- Başvurular sorgusuz sualsiz kabul ediliyor! 36 ay vadeli 10.000 TL kredi imkanı! Akbank, Yapı Kredi, Halkbank...
- 13 Haziran korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
- KPSS başvuruları ne zaman, ayın kaçında bitecek? KPSS başvuruları bitti mi, sona mı erdi?
- Survivor'da allak bullak eden seçim! Tepkileri üzerine çekti, açıklaması damga vurdu! "Ben böyle bir adam değilim"
- Ev almak isteyenlere müjde! 388 TL taksit imkanı cabası! Yeni konutlara başvurular...
- Faizler yangın yeri, getirisi bardaktan taşıyor! Bankalar alev aldı! 19.000 TL 34 günlük mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar?