Son dakika: AK Parti MKYK bugün toplandı! İşte masadaki konular: Yeni Anayasa, 4. Yargı Paketi, Seçim ve Siyasi Partiler Kanunu

TERÖRLE MÜCADELE

Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli br toplantı vardı: Milli Güvenlik Kurulu... O toplantıda olduğu gibi yine bu toplantıda da terörle mücadele başlığı konuşulacak başlıklar arasında. Ama özellikle iç ve dış gelişmelerin yanısıra parti çalışmaları da değerlendirilecek MKYK toplantısında.