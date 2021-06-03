Son dakika: AK Parti MKYK bugün toplandı! İşte masadaki konular: Yeni Anayasa, 4. Yargı Paketi, Seçim ve Siyasi Partiler Kanunu
Son dakika haberine göre AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), bugün 16.53'te toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılacak toplantının gündeminde; Yeni Anayasa, 4. Yargı Paketi, Seçim ve Siyasi Partiler Kanunu var. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.
Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ilk toplantısını bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantının gündeminde çok önemli başlıklar var. İşte masadaki başlıklar...
Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün mesaisini AK Parti Genel Merkezi'nde sürdürecek. Başkan Erdoğan, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov ve beraberindeki heyeti kabul edecek. Sonrasında ise saatler 16.53'ü gösterdiğinde AK Parti MKYK'ya başlanlık edecek.
TERÖRLE MÜCADELE
Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli br toplantı vardı: Milli Güvenlik Kurulu... O toplantıda olduğu gibi yine bu toplantıda da terörle mücadele başlığı konuşulacak başlıklar arasında. Ama özellikle iç ve dış gelişmelerin yanısıra parti çalışmaları da değerlendirilecek MKYK toplantısında.
SEÇİM VE SİYASİ PARTİLER KANUNU
Seçim ve Siyasi Partiler Kanunu'na ilişkin hazırlanan taslak özellikle MHP'ye sunuldu ki bu çerçevede iki siyasi partinin önümüzdeki günlerde yapacağı Meclis çalışmaları değerlendirilecek.
YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI
Yine Yargı Paketi'nde de sona gelindi ki buna ilişkin de değerlendirmeler olacak kuşkusuz ama en önemli gündem maddelerinden biri de Yeni Anayasa çalışmaları olacak. AK Parti önümüzdeki günlerde Yeni Anayasa çalışmasının taslağını kamuoyu ile paylaşacak.
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