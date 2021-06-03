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Son dakika: AK Parti MKYK bugün toplandı! İşte masadaki konular: Yeni Anayasa, 4. Yargı Paketi, Seçim ve Siyasi Partiler Kanunu

Son dakika haberine göre Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), bugün 16.53'te toplandı. Başkan liderliğinde yapılacak toplantının gündeminde; , 4. , var. Detayları muhabiri Lamia Ayhan aktardı.

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Giriş Tarihi: 03.06.2021 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021
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Son dakika: AK Parti MKYK bugün toplandı! İşte masadaki konular: Yeni Anayasa, 4. Yargı Paketi, Seçim ve Siyasi Partiler Kanunu

Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ilk toplantısını bugün Başkan başkanlığında toplandı. Kritik toplantının gündeminde çok önemli başlıklar var. İşte masadaki başlıklar...

Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün mesaisini 'nde sürdürecek. Başkan Erdoğan, Genel Başkanvekili ve beraberindeki heyeti kabul edecek. Sonrasında ise saatler 16.53'ü gösterdiğinde MKYK'ya başlanlık edecek.

TERÖRLE MÜCADELE
Dün 'nde önemli br toplantı vardı: ... O toplantıda olduğu gibi yine bu toplantıda da mücadele başlığı konuşulacak başlıklar arasında. Ama özellikle iç ve dış gelişmelerin yanısıra parti çalışmaları da değerlendirilecek MKYK toplantısında.

SEÇİM VE SİYASİ PARTİLER KANUNU
'na ilişkin hazırlanan taslak özellikle 'ye sunuldu ki bu çerçevede iki siyasi partinin önümüzdeki günlerde yapacağı Meclis çalışmaları değerlendirilecek.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI
Yine 'nde de sona gelindi ki buna ilişkin de değerlendirmeler olacak kuşkusuz ama en önemli gündem maddelerinden biri de çalışmaları olacak. AK Parti önümüzdeki günlerde Yeni Anayasa çalışmasının taslağını kamuoyu ile paylaşacak.

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