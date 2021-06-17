Meteoroloji'den flaş sıcaklık açıklaması! Son 51 yılın en sıcağı...

"Ancak her sene bir öncekinden daha sıcak olacak demek değil. Çünkü atmosfer bazen biraz sıcak, bazen biraz daha serin olabilir. Bazen de yağışlı, kurak olabilir. Bu durum zaman zaman seneden seneye fark edebilir. Bu sene özellikle bahar aylarında doğru Türkiye biraz daha fazla ısındı. Buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da hava serindi. Ama Türkiye biraz daha sıcak geçti. MGM verilerine göre, 2021 yılının mayıs ayı son 51 senede kaydedilmiş en yüksek ortalama sıcaklığa sahip oldu. Pasifik Okyanusu'ndaki hava ve okyanus dolaşımını etkileyen El Nino'nun olduğu senelerde dünyanın ortalama sıcaklığı genelde yüksek olur. 2022 veya 2023 de El Nino görülecek olursa, o zaman Türkiye'nin ortalama sıcaklığı da buna bağlı olarak yükselecektir. Çünkü dünyanın her tarafı ortalamadan fazla ısınacak."