Meteoroloji'den flaş sıcaklık açıklaması! Son 51 yılın en sıcağı...
Haziran ayının gelmesiyle sıcaklar artmaya başladı. Türkiye'nin bazı bölgelerinde yağışlar devam etse de genel anlamda sıcakların yükselişi dikkat çekti. Meteoroloji'nin hazırladığı raporda son 51 yılın en sıcak mayıs ayının yaşandığı belirtildi. Peki cuma günü hava nasıl olacak?
Hava sıcaklıklarının artmasıyla hazırlanan raporda bir detay dikkat çekti. Türkiye'de mayıs ayı verilerinin son 51 yılı geçtiği ortaya çıktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de daha önce 16,7 olarak ölçülen ortalama mayıs ayı sıcaklığının 2,6 santigrat derece arttığı tespit edildi.
Böylece son ölçümlere göre bu yılın mayıs ayındaki sıcaklık 19,3 santigrat dereceye çıktı ve son 51 yılın en sıcak mayıs ayı yaşandı.
Türkiye'de 1971'den bu yana en yüksek ortalama sıcaklık 2007 yılının mayıs ayında yaşanmıştı.
Geçen ay sıcaklıklar Kırklareli, Çorlu, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Antakya, Elmalı, Erdemli, Ordu, Rize, Hopa, Bolu, Karabük, Ünye, Boyabat ve Nallıhan çevrelerinde mevsim normalleri civarında, Samandağ çevresinde mevsim normallerinin altında, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde kaydedildi.
2020'Yİ DE GEÇTİ
Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada sıcaklık artışının en büyük nedeninin kömür, petrol ve doğalgaz kullanımına bağlı olarak atmosfere çıkan karbondioksit olduğunu anlattı.
"Bu durum atmosferin ısınmasın neden oluyor. 2020 senesi dünyada şimdiye kadar insanlığın yaşamış olduğu en sıcak seneydi. 2016'dan önce 2019 üçüncü en sıcak yıl olmuştu." diyen Kurnaz, şöyle konuştu:
"Ancak her sene bir öncekinden daha sıcak olacak demek değil. Çünkü atmosfer bazen biraz sıcak, bazen biraz daha serin olabilir. Bazen de yağışlı, kurak olabilir. Bu durum zaman zaman seneden seneye fark edebilir. Bu sene özellikle bahar aylarında doğru Türkiye biraz daha fazla ısındı. Buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da hava serindi. Ama Türkiye biraz daha sıcak geçti. MGM verilerine göre, 2021 yılının mayıs ayı son 51 senede kaydedilmiş en yüksek ortalama sıcaklığa sahip oldu. Pasifik Okyanusu'ndaki hava ve okyanus dolaşımını etkileyen El Nino'nun olduğu senelerde dünyanın ortalama sıcaklığı genelde yüksek olur. 2022 veya 2023 de El Nino görülecek olursa, o zaman Türkiye'nin ortalama sıcaklığı da buna bağlı olarak yükselecektir. Çünkü dünyanın her tarafı ortalamadan fazla ısınacak."
Sıcaklık artışıyla kuraklık ve tarımda verim kaybı riski ortaya çıkacağını dile getiren Kurnaz, "Aynı zamanda sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Özellikle çocuklarda ve yaşlılarda sorun yaşatabilir. Şimdiden önlem aldığımız takdirde gelecekte ciddi sorunları engelleyebiliriz." dedi.
HEM YAĞACAK HEM ISITACAK
Eskişehir'de önümüzdeki 5 gün yer yer yağışlar devam ederken hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönüyor.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir'de yağışlı havanın devam edeceğini öngörüyor. Meteoroloji yetkilileri, Haziran ayı sonunda belirlenecek olan rakamların mevsim normallerinin üstünde olacağını tahmin ediyor. Yağış miktarı şu günlerde ise mevsim normallerine yaklaştı.
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