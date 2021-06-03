Son dakika | 4. yargı paketinin ayrıntıları netleşti!

ADLİYELERDE 7 GÜN 24 SAAT İFADE KOLAYLIĞI

Adalete erişimi hızlandırmak için e posta gibi yöntemlerle de tebligat yapılabilecek. Mağduriyetlerin önüne geçmek için adliyelerde 7 gün 24 saat boyunca ifade alınabilecek.

OTELDE GÖZALTI DÖNEMİ BİTİYOR

Yol çevirmesi ya da otellerde tespit edilen şüphelilere bir defaya mahsus taahhütte bulunma imkanı getirilecek. Bu kişiler geceyi hapiste geçirmeyecek. Belirlenen tarih ve saatte adliyeye giderek ifadelerini verecek. 4'üncü yargı paketinin önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.