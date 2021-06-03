Son dakika | 4. yargı paketinin ayrıntıları netleşti!
4 yargı paketi 2021 neleri kapsıyor | AK Parti'nin hazırladığı 4. yargı paketinin ayrıntıları netleşti. 32 maddeden oluşan teklifle 7 kanunda değişiklik öngörüyor. Kadın cinayetlerinden, vergi cezalarına ve tutuklamada somut delil şartına kadar pek çok önemli düzenleme pakette yer alıyor. İşte ayrıntılar...
AK Parti'nin hazırladığı ve nerakla beklenen 4'üncü Yargı Paketi'nin detayları belli oldu.
7 AYRI KANUNDA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖRÜYOR
32 maddelik teklifin öne çıkan başlıkları netleşti. Teklif, 7 ayrı kanunda değişiklik öngörüyor. Vergi ihtilaflarında etkin pişmanlık ve uzlaşmanın yolu açılıyor.
Soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki vergi cezalarında yüzde 50 ve yüzde 75 oranında uzlaşmaya gidilebilecek. Dava yolu saklı kalacak. Tutuklulukta dikey itiraz usulü getirilecek. Sulh ceza mahkemelerinde adli kontrol ve tutuklama kararlarına itirazlara asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleri bakacak.
BOŞANMIŞ EŞE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR
Boşanmış eşe karşı işlenen suçlarda da failler, eşe karşı işlenmiş suç gibi ağır cezalara mahkum edilecek. Kasten öldürme ve yaralama, eziyet ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları, boşanmış eşe karşı işlenmişse de "nitelikli hal" kapsamına girecek.
KATALOG SUÇLARA DARALTMA
Tutuklu yargılamayı gerektiren katalog suçların kapsamı daraltılacak. Tutuklamalarda somut delil şartı aranacak. Tutuklama kararı verilirken adli kontrol uygulamasının neden yetersiz kalacağı gerekçeleriyle belirtilecek.
EV HAPSİ DETAYI
Yurt dışı ve şehir dışına çıkış yasağı gibi adli kontrol tedbirlerine üst sınır getirilecek. Ev hapsinde geçirilen 1 gün, 2 gün olarak sayılacak. Böylelikle ev hapsinde geçirilen süreler sonuç cezadan düşülecek.
ADLİ KONTROLE DE DENETLEME
Adli kontrol 2 yıl ile sınırlandırılacak. Adli kontrol kararları 4 ayda bir gözden geçirilecek. Beraat kararı verilmişse tespit ve dinlemeye ilişkin kararlar imha edilecek.
İddianamede, suça konu iddialar dışında sanık ile ilgili başka bilgilere yer verilmeyecek. Avukat ile sanığın görüşmesi, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek somut olguların varlığı halinde geciktirilebilecek.
2 YILIN ALTINDA CEZA GEREKTİREN SUÇLARDA TEBLİGATA GEREK KALMAYACAK
Basit yargılamada, 2 yılın altında ceza gerektiren suçlarda tebligat gönderme şartı aranmayacak. Müştekiye çağrı kararı gönderilirken iddianame de gönderilecek.
ADLİYELERDE 7 GÜN 24 SAAT İFADE KOLAYLIĞI
Adalete erişimi hızlandırmak için e posta gibi yöntemlerle de tebligat yapılabilecek. Mağduriyetlerin önüne geçmek için adliyelerde 7 gün 24 saat boyunca ifade alınabilecek.
OTELDE GÖZALTI DÖNEMİ BİTİYOR
Yol çevirmesi ya da otellerde tespit edilen şüphelilere bir defaya mahsus taahhütte bulunma imkanı getirilecek. Bu kişiler geceyi hapiste geçirmeyecek. Belirlenen tarih ve saatte adliyeye giderek ifadelerini verecek. 4'üncü yargı paketinin önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.
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