Muhtar seçimlerine yeni düzenleme! Kritere uymayana mazbata yok

700'ÜN ÜZERİNDE MAHALLEDE SEÇİMLER YENİLENDİ

Ancak bir şikayet olursa şikayet edilen muhtarın seçilme yeterliliği olup olmadığına bakılıyor. Bu nedenle sadece bu sene 700'ün üzerinde mahallede seçimler yenilenmek zorunda kaldı.

Yeni düzenleme ile muhtarlık seçiminin yenilenmesinin önüne geçmek için mazbata aşamasında seçilen isimlerin yeterliliklerine bakılacak . Şartları taşıyanlara mazbata verilecek. Eğer seçilen muhtar şartları taşımıyorsa ikinci en çok oy alan muhtar olacak.