Muhtar seçimlerine yeni düzenleme! Kritere uymayana mazbata yok
AK Parti, Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası'nın yanında muhtar seçimlerini düzenleyen Mahalli İdareler Kanunu'nda da değişiklik yapacak. Mevcut değişiklik muhtar seçimleriyle ilgili çok önemli detaylar içeriyor. İşte ayrıntılar...
Yeni düzenleme ile kazanan muhtarlara mazbataları ancak seçilme şartlarına bakıldıktan sonra verilecek. Mevcut düzenlemede muhtarlar seçilme kriterlerine bakılmadan seçime giriyor, kazanan muhtar yine seçilme kriterine bakılmadan mazbatasını alabiliyor.
700'ÜN ÜZERİNDE MAHALLEDE SEÇİMLER YENİLENDİ
Ancak bir şikayet olursa şikayet edilen muhtarın seçilme yeterliliği olup olmadığına bakılıyor. Bu nedenle sadece bu sene 700'ün üzerinde mahallede seçimler yenilenmek zorunda kaldı.
Yeni düzenleme ile muhtarlık seçiminin yenilenmesinin önüne geçmek için mazbata aşamasında seçilen isimlerin yeterliliklerine bakılacak . Şartları taşıyanlara mazbata verilecek. Eğer seçilen muhtar şartları taşımıyorsa ikinci en çok oy alan muhtar olacak.
SEÇİM BARAJI YÜZDE 5'E DÜŞÜYOR
Sabah'ın haberine göre AK Parti'nin Cumhur İttifakı olarak MHP'ye götürdüğü taslakta muhtarlarla ilgili düzenlemenin yanı sıra Seçim Yasası ve Siyasi Partiler Yasası'nda önemli değişiklikler içeren maddeler de bulunuyor. Taslağa göre yüzde 10 olan seçim barajı yüzde 5'e düşürülüyor.
İTTİFAKLARA BARAJ YOK
İttifaklar için ise bir seçim barajı düşünülmüyor. En önemli değişiklik ise tabela partilerine ilişkin. Mevcut kanunda seçime girme yeterliliğini bir kez kazanan tabela partileri daha sonraki süreçte kongre yapmayarak her seçime katılabiliyor.
Yeni getirilecek düzenleme ile tabela partilerinin seçime girmeleri için kongrelerini yapma şartı aranacak. Partilerin Meclis'te grup kurma şartı da değiştiriliyor. Taslakta sadece seçimden hemen sonra grup kurulabilecek. Meclis seçimleri yenileninceye kadar bir daha grup kurulamayacak. Taslakta her bölgeye 7 milletvekili olacak şekilde daraltılmış seçim sistemi d eyer alıyor. Buna göre 88 olan seçim çevresi 124'e çıkarılacak. AK Parti Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'nda ise bir değişiklik düşünmüyor.
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