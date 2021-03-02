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CHP'deki 'şantaj' istifasında 3 kişi gözaltına alındı! Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etmişti

Cumhuriyet Halk Partisinden () istifa eden Milletvekili 'a çektikleri görüntülerle şantaj yaptıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 02.03.2021 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) istifa eden Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar'ın bazı kişilerin çektikleri görüntülerle kendisine şantaj yaptıkları yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, haklarında yakalama kararı verilen 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyete götürülen 3 kişinin ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilecek.

28 ŞUBAT'TA CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Milletvekili Haşim Teoman Sancar, 28 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı.

CHPden istifa eden vekilin şantaj videosu ortaya çıktı CHP'DEN İSTİFA EDEN VEKİLİN ŞANTAJ VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

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