CHP'deki 'şantaj' istifasında 3 kişi gözaltına alındı! Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etmişti
Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) istifa eden Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar'a çektikleri görüntülerle şantaj yaptıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
GÜNDEM AA
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) istifa eden Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar'ın bazı kişilerin çektikleri görüntülerle kendisine şantaj yaptıkları yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri, haklarında yakalama kararı verilen 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyete götürülen 3 kişinin ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilecek.
28 ŞUBAT'TA CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ
Milletvekili Haşim Teoman Sancar, 28 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı.