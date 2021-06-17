Başkan Erdoğan'dan şehit polis memuru Yangöz'ün ailesine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Ercan Yangöz'ün ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Bodrum'da düzenlenen bir operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Yangöz'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.