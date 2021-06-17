Başkan Erdoğan'dan şehit polis memuru Yangöz'ün ailesine başsağlığı mesajı
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Bodrum ilçesinde silah kaçakçıları ile girilen çatışmada şehit düşen polis memuru Ercan Yangöz'ün ailesine başsağlığı diledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Ercan Yangöz'ün ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Bodrum'da düzenlenen bir operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Yangöz'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.