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Başkan Erdoğan'dan şehit polis memuru Yangöz'ün ailesine başsağlığı mesajı

Son dakika haberine göre Başkan , Muğla'nın ilçesinde silah kaçakçıları ile girilen çatışmada şehit düşen polis memuru Ercan Yangöz'ün ailesine başsağlığı diledi.

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Giriş Tarihi: 17.06.2021
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Başkan Erdoğan'dan şehit polis memuru Yangöz'ün ailesine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Ercan Yangöz'ün ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Bodrum'da düzenlenen bir operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Yangöz'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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