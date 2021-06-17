Bakan Pakdemirli yeraltı barajı müjdesi! 2023'e kadar...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kuraklığın önemine dikkati çekerek, "Bizim davamız bozkır ile yeşilin davası. Bu bozkırın yeşil olması gerekiyor. Biz her düşen yağmur damlasını ülkemiz topraklarında tutmak için projelerimize devam edeceğiz. Devlet Su İşleri (DSİ) ile ciddi bir plan yaptık, 2023 yılına kadar yeraltı barajını 150'ye çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Bakan Pakdemirli, 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü kapsamında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen programa katıldı. Bakan Pakdemirli, programda çölleşmeyle mücadelede başarı gösteren Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Torku, Coca-Cola Türkiye ve EKOFEN'e plaket verdi. Bakan Pakdemirli, bu yılki etkinliklerin 'verimli araziler ile geleceği daha iyi inşa edeceğiz' teması ile kutlandığını belirterek, "Dünyadaki arazilerin ve doğal ekosistemlerin yüzde 70'inden fazlası dönüştürüldü. Bu dönüşümün ana faktörü olan arazi tahribatı, dünyada 3,2 milyar insanın refahını olumsuz etkiliyor. Bugün, çölleşme, kuraklık ve arazi tahribatı, savaşlardan sonra en büyük göç nedeni haline geldi. Türlerin yok olmasına, hastalıklarının artmasına ve iklim değişikliğinin etkilerinin artmasına neden oluyor. Bugün Arazi tahribatı nedeniyle, küresel arazi yüzeyinin yaklaşık dörtte birinin üretkenliği düşmüş durumda. İklim değişikliğinin etkisiyle, kurak alanlarda verimin 2050 yılında yüzde 40 civarında azalacağı tahmin ediliyor" dedi.