Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: "Gün içinde randevu, gün içinde aşı" uygulaması başladı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı ve randevu sistemi ile ilgili yeni bir uygulama başlattıklarını bildirdi.
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Gün içinde randevu, gün içinde aşı" uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım." dedi.
BUGÜN RANDEVU İSTESEM AŞIM NE ZAMAN YAPILIR? "Gün içinde randevu, gün içinde aşı" uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 16, 2021
Bakan Koca dün de yaptığı açıklamada, aşılama sürecinde hızlanmaya değinerek şunları söylemişti:
1 milyon 240 bin 311. Sizce nedir? 24 saat içinde bu kadar doz aşı, randevu alıp aşı olan bu kadar insan. Önümüzdeki günler için güven. Sağlık çalışanlarımız için tatlı bir yorgunluk.
1 MİLYON 240 BİN 311. SİZCE NEDİR? 24 saat içinde bu kadar doz aşı, randevu alıp aşı olan bu kadar insan. Önümüzdeki günler için güven. Sağlık çalışanlarımız için tatlı bir yorgunluk.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 15, 2021
BAKAN KOCA'NIN SON AÇIKLAMALARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Haziran'da bir araya gelen Koronavirüs Bilim Kurulu öncesi çok önemli bir duyuru yaptı. Aşılamada yaş gruplarının 5'er 5'er indirildiğini belirten Bakan Koca, "Yarından itibaren aşılama 45 yaşa düşecek" dedi. Bakan Koca ayrıca hafta başında 4,2 milyon doz BioNTech aşısının daha Türkiye'ye geleceğini açıkladı.
Bakan Koca, sağlık çalışanlarına uygulanması tartışılan hatırlatma dozu ile ilgili, sağlık çalışanlarına uygulanan ilk aşının üzerinden önümüzdeki hafta 6 ay geçmiş olacağını hatırlatarak, "Biz onlarla ilgili çalışma yapıyor olacağız. Çalışmanın amacı immün yanıtına bakıp, antikora bakıp, hücresel yanıtını görüp, Sinovac, Biontech ve Faz-3 yerli aşımızı uygulayacağız. Aradaki yanıtı göreceğiz ve karşılaştıracağız. Devamında sonuca göre rapel (pekiştirme) doz eylülde devreye girecek" dedi.
AY SONU AŞI YAŞI HEDEFİ 20
Bakan Koca, "Aşı miktarının giderek artması salgın için önemli. Biz o nedenle belirlenen Uğur Hoca'nın bahsettiği şekliyle 30 milyon doz ay sonuna kadar gelirse ay sonuna kadar 20 yaşa kadar indirmek istiyoruz. Yarından itibaren aşılama yaşı aşağıya inmiş olacak. Pazartesi biraz daha gelecek, haftaya çarşamba biraz daha indirmiş olacağız yaşı" ifadelerini kullandı.
15 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU VE VAKA SAYISI
Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 223 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 955 kişinin testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 886 oldu, 4 bin 186 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 211 bin 22'ye yükseldi.
AŞILAMADA SON DURUM
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 35 milyon 611 bin 668'e ulaştı.
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