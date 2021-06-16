Bugün toplantı var mı? Bu hafta Kabine Toplantısı yapılacak mı? Tam normalleşme ne zaman başlayacak?
Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tünelin ucundaki ışığın görülmeye başlandığını ifade ederek, son 24 saatte 1 milyon 240 bin 311 doz aşı yapıldığını duyurdu. Aşılama sürecinin hızlanması ile birlikte tam normalleşme yeniden gündeme geldi. Bu kapsamda Kabine Toplantısı'nın alacağı kararlar tam normalleşmede belirleyici olacak. Peki, bugün toplantı var mı? Bu hafta Kabine Toplantısı yapılacak mı? Tam normalleşme ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...
Bugün toplantı var mı? Tam normalleşme sürecine geçiş için büyük rol oynayan aşılama sürecinde memurlar ve SGK'lı çalışanlarında aşılanmasına başlandı. Kısıtlamaların hangi tarihte kalkacağını merak eden vatandaşlar, Kabine Toplantısı'nın gerçekleştirileceği tarihi araştırıyor. Peki, bugün toplantı var mı? Bu hafta Kabine Toplantısı yapılacak mı? Tam normalleşme ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Yapılan açıklamaya göre, Kabine Toplantısı 21 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Toplantının ardından Başkan Erdoğan alınan yeni kararları açıklayacak.
Kabine'nin en önemli gündem maddesi Kovid-19 salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, ikinci kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 15 Haziran saat 23.30 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 21 milyon 920 bin 800, ikinci doz 13 milyon 931 bin 782 oldu. Böylece toplam doz miktarı 35 milyon 852 bin 582'ye ulaştı.
İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 943 bin 543, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 273 bin 390 olmak üzere toplamda 6 milyon 216 bin 933, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 869 bin 935, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 170 bin 187 olmak üzere toplamda 3 milyon 40 bin 122, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 483 bin 26, ikinci doz aşı sayısı 954 bin 11 olmak üzere toplamda 2 milyon 437 bin 37 doz olarak kayıtlara geçti.
5 BİN 955 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI, 84 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 955 kişinin testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 532 olarak kayıtlarda yer aldı.
Ağır hasta sayısı 886 oldu, 4 bin 186 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 211 bin 22'ye yükseldi.
Test sayısı 57 milyon 447 bin 635'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 342 bin 28, vefat sayısı ise 48 bin 879 oldu.
"1 MİLYON DOZ AŞI HEDEFİNE AZ ÖNCE ULAŞTIK"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün içinde 35 milyonuncu doz aşının yapıldığını sosyal medya hesabından duyurdu ve "35 milyonuncu doz aşı az önce Çanakkale Bayramiç'te yapıldı." bilgisini verdi.
Koca, akşam saatlerinde de yine sosyal medya hesabından, "1 milyon doz aşı hedefine az önce ulaştık. Bir milyonuncu aşının yeri Ankara, aşı olan arkadaşımız 48 yaşında. Hatice kardeşim, günün kahramanı olduğunun farkında mısın?" açıklamasını paylaştı.
Koca ayrıca, organize sanayi bölgelerinde (OSB) mobil ekiplerle yerinde Kovid-19 aşı uygulamasına başlanacağını bildirdi.
KOCA, DSÖ AVRUPA DİREKTÖRÜ KLUGE İLE VİDEO KONFERANSLA GÖRÜŞTÜ
Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, salgına ilişkin küresel ve bölgesel gelişmeler, Türkiye'de yürütülen çalışmalar, aşı çalışmaları ve aşılama programı ile salgın sonrası dönemin şekillendirilmesi gibi birçok konu ele alındı.
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