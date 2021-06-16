Bugün toplantı var mı? Tam normalleşme sürecine geçiş için büyük rol oynayan aşılama sürecinde memurlar ve SGK'lı çalışanlarında aşılanmasına başlandı. Kısıtlamaların hangi tarihte kalkacağını merak eden vatandaşlar, Kabine Toplantısı'nın gerçekleştirileceği tarihi araştırıyor. Peki, bugün toplantı var mı? Bu hafta Kabine Toplantısı yapılacak mı? Tam normalleşme ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yapılan açıklamaya göre, Kabine Toplantısı 21 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Toplantının ardından Başkan Erdoğan alınan yeni kararları açıklayacak.

Kabine'nin en önemli gündem maddesi Kovid-19 salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, ikinci kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.