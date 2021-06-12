Son dakika | MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...MSB: Başarıyla devam eden Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen bir mağarada 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: