Son dakika | MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi...MSB: Başarıyla devam eden Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen bir mağarada 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesi sürüyor. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen bir mağaraya düzenlenen operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Mağarada yapılan arama-tarama faaliyetinde; 2 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek, 35 adet el bombası, 2 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Doçka makineli tüfek ve mühimmat ele geçirildi."
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