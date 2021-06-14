Son dakika: MSB duyurdu! Kaçak geçiş yapmaya çalışan 5'i FETÖ, 1'i PKK mensubu 10 kişi yakalandı
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı'nca, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ, 1'i PKK terör örgütü mensubu 10 kişinin yakalandığı açıklandı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ, 1'inin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ, 1'inin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/j6G6Lg2laO— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 14, 2021