14 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika: MSB duyurdu! Kaçak geçiş yapmaya çalışan 5'i FETÖ, 1'i PKK mensubu 10 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre 'nca, 'den 'a ve 'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ, 1'i mensubu 10 kişinin yakalandığı açıklandı.

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Giriş Tarihi: 14.06.2021 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021
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Son dakika: MSB duyurdu! Kaçak geçiş yapmaya çalışan 5'i FETÖ, 1'i PKK mensubu 10 kişi yakalandı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ, 1'inin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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