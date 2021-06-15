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FETÖ/PDY üyesi olmakla yargılanan öğretmene 6 yıl 3 ay hapis

’de üyesi olmakla yargılanan ve örgüt iletişim ağı bylock kullandığı tespit edilen eski matematik öğretmenine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.06.2021
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FETÖ/PDY üyesi olmakla yargılanan öğretmene 6 yıl 3 ay hapis

Kayseri Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Z.A. ve avukatı katıldı. Sanık Z.A. mahkeme de suçsuz olduğunu söylerken beraatını talep etti. Mahkeme heyeti tutuksuz sanık Z.A.'ya 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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