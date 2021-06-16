Son dakika: Başkan Erdoğan 2017'de şehit edilen Necmettin öğretmeni andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4 yıl önce şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

İşte Başkan Erdoğan'ın paylaşımı:

"Necmettin yüreğinde Türkiye sevdasıyla, tertemiz bir öğretmen evladımızdı. 4 yıl önce hain terör örgütü PKK tarafından şehit edildi. Seni alçakça katleden bölücü korkakları bu topraklardan kazıyıncaya kadar mücadelemiz sürecek Necmettin. Ruhun şad, mekanın cennet olsun oğlum."

Necmettin yüreğinde Türkiye sevdasıyla, tertemiz bir öğretmen evladımızdı. 4 yıl önce hain terör örgütü PKK tarafından şehit edildi.



Seni alçakça katleden bölücü korkakları bu topraklardan kazıyıncaya kadar mücadelemiz sürecek Necmettin. Ruhun şad, mekanın cennet olsun oğlum. pic.twitter.com/1lrWTz1DqT — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 16, 2021

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: RAHMETLE ANIYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 4 yıl önce şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ı minnetle yad etti.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 8 aylık öğretmenken eli kanlı terör örgütü tarafından şehit edilen öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ı şehadetinin 4'üncü yıl dönümünde dua ve minnetle yad ediyor, vatanımız uğruna şehit düşmüş tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

''Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.''



8 aylık öğretmenken eli kanlı terör örgütü tarafından şehit edilen öğretmenimiz #NecmettinYılmaz'ı şehadetinin 4. yıl dönümünde dua ve minnetle yad ediyor, vatanımız uğruna şehit düşmüş tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. — Fuat Oktay (@fuatoktay) June 16, 2021

BAKAN SOYLU: BİR EVLAT VE TOPRAK OLAN HAYALLER..

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 yıl önce şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

Soylu, Twitter hesabından, "Ömrünün baharında, toprağa düşen bir öğretmen, bir evlat ve toprak olan hayaller... Necmettin öğretmenim, gözün arkada kalmasın, seni şehit eden PKK'ya göz açtırmıyoruz ve mücadelemiz, son nefesimize kadar devam edecek. Şehit Necmettin Yılmaz öğretmene rahmet ve minnetle." paylaşımında bulundu.

Ömrünün baharında, toprağa düşen bir öğretmen, bir evlat ve toprak olan hayaller...



Necmettin Öğretmenim; gözün arkada kalmasın, seni Şehit eden PKK'ya, göz açtırmıyoruz ve mücadelemiz, son nefesimize kadar devam edecek.



Şehit Necmettin Yılmaz Öğretmene rahmet ve minnetle... June 16, 2021

Öğretmen Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de görev yaptığı Şanlıurfa Siverek'ten memleketi Gümüşhane'ye giderken terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılarak şehit edilmiş, cenazesi 12 Temmuz 2017'de Pülümür Çayı'nda bulunmuştu.