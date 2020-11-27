Necmettin öğretmeni şehit eden teröristin taziyesine katılan HDP’li Alican Önlü’ye soruşturma
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Necmettin öğretmeni şehit eden ve 10 Kasım'da yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen sözde 'Dersim eyaleti' komutanı 'Yılmaz' kod adlı terörist İsmail Sürgeç'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında soruşturma başlattı.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, HDP Tunceli İl Başkanlığı öncülüğünde yapılan organizasyonla, 10 Kasım günü Tunceli'deki Ahpanos Vadisi bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK'lı terörist İsmail Sürgeç'in ailesine yapılan taziye ziyaretine ilişkin soruşturma başlattı.
Taziye ziyaretine katılan HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, il eş başkanları Nurşat Yeşil ile İbrahim Kasun hakkında 'terör örgütü propagandası' yaptıkları gerekçesiyle soruşturma açıldı.
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HDP Milletvekili Alican Önlü'nün soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilirken, Nurşat Yeşil ile İbrahim Kasun ile ilgili soruşturmanın Tunceli'de yürütüleceği belirtildi.