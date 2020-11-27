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Necmettin öğretmeni şehit eden teröristin taziyesine katılan HDP’li Alican Önlü’ye soruşturma

Cumhuriyet Başsavcılığı, Necmettin öğretmeni şehit eden ve 'da yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen sözde 'Dersim eyaleti' komutanı 'Yılmaz' kod adlı terörist 'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan hakkında soruşturma başlattı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 27.11.2020 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020
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Necmettin öğretmeni şehit eden teröristin taziyesine katılan HDP’li Alican Önlü’ye soruşturma

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Tunceli İl Başkanlığı öncülüğünde yapılan organizasyonla, günü Tunceli'deki Ahpanos Vadisi bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan 'lı terörist 'in ailesine yapılan taziye ziyaretine ilişkin soruşturma başlattı.



Taziye ziyaretine katılan HDP , il eş başkanları ile hakkında 'terör örgütü propagandası' yaptıkları gerekçesiyle soruşturma açıldı.

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HDP Milletvekili Alican Önlü'nün soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilirken, Nurşat Yeşil ile İbrahim Kasun ile ilgili soruşturmanın Tunceli'de yürütüleceği belirtildi.

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