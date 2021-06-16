Bilim Kurulu son dakika: Yasaklar ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Tam normalleşme takvimi...
Son dakika... Yasaklar ne zaman kalkacak? Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. İkinci kademeli normalleşme süreci devam ederken, gözler yasakların tamamen kalkacağı tarihe çevrildi. Aşılama sürecinin hız kazanmasının ardından en çok merak edilenlerden biri de sokağa çıkma kısıtlaması oldu. Peki, yasaklar ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Tam normalleşme takvimi belli oldu mu? İşte cevaplar...
Son dakika... Tam normalleşme takvimi belli oldu mu? Kovid-19 ile mücadele kapsamında 1 Haziran'da ikinci kademeli normalleşme sürecine geçildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantıda normalleşme süreci ile ilgili detayların görüşülmesi bekleniyor. Peki, yasaklar ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Tam normalleşme takvimi belli oldu mu? İşte haberin detayları...
TAM NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bugün gerçekleştirilecek Bilim Kurulu Toplantısı'nda tam normalleşme sürecinin görüşülmesi bekleniyor. Kısıtlamaların yanı sıra aşılama takvimi ve yerli aşı çalışmalarında gelinen son durumun da ele alınması bekleniyor. Bilim Kurulu'nda alınan kararların Kabine Toplantısı'nda değerlendirilmesi bekleniyor. 21 Haziran'da gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından tam normalleşme olup olmayacağı, sokağa çıkma yasağının devam edip etmeyeceği gibi merak edilen sorular yanıt bulacak.
AY SONU AŞI YAŞI HEDEFİ 20
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı miktarının giderek artması salgın için önemli. Biz o nedenle belirlenen Uğur Hoca'nın bahsettiği şekliyle 30 milyon doz ay sonuna kadar gelirse ay sonuna kadar 20 yaşa kadar indirmek istiyoruz. Yarından itibaren aşılama yaşı aşağıya inmiş olacak. Pazartesi biraz daha gelecek, haftaya çarşamba biraz daha indirmiş olacağız yaşı" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'DA SALGIN DÖNEMİNİN EN YÜKSEK AŞI UYGULAMASI DÜN GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kovid-19 salgınına karşı İstanbul'da dün gerçekleştirilen aşı rakamlarını paylaştı.
Yerlikaya, "İstanbul'da salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması dün gerçekleştirildi ve tam 273.602 doz aşılama yapıldı. 1. doz: 3.916.959, 2. doz: 2.251.556, toplamda 6.168.515 doz aşı oldu. Aşı sırası gelen vatandaşlarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
SAĞLIK MERKEZLERİNDE AŞI YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR
Ankara genelindeki aşı merkezlerine gelen SGK'ye bağlı vatandaşlar, ilk doz aşılarını yaptırıyor.
Aşı merkezlerinde SGK çalışanlarının yanı sıra yaş ve meslek kriterleri kapsamında randevu sistemine dahil edilen diğer vatandaşlar da aşılarını oluyor.
Ankara Şehir Hastanesi'ne aşı olmak için gelen Pınar Sueri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın SGK'ye bağlı çalışanların aşı olabileceğini açıklamasının ardından hemen randevusunu oluşturduğunu, işlemler sırasında herhangi bir zorluk yaşamadığını söyledi.
Eşinin Kovid-19'a yakalanıp yoğun bakımda yattığını, çok zor günler geçirdiklerini anlatan Sueri, "Aşı olmadığımızda sonuçları daha da ağır olabiliyor. O yüzden herkesin aşı olmasını istiyorum. Kimse böyle bir şey yaşamasın." dedi.
Sueri, aşı sırasının çok çabuk ilerlediğini, sağlık personelinin çok yardımcı olduğunu ve işlemlerinin 15-20 dakika içerisinde tamamlandığını da sözlerine ekledi.
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