Bilim Kurulu son dakika: Yasaklar ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Tam normalleşme takvimi...

Son dakika... Tam normalleşme takvimi belli oldu mu? Kovid-19 ile mücadele kapsamında 1 Haziran'da ikinci kademeli normalleşme sürecine geçildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantıda normalleşme süreci ile ilgili detayların görüşülmesi bekleniyor. Peki, yasaklar ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Tam normalleşme takvimi belli oldu mu? İşte haberin detayları...

TAM NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bugün gerçekleştirilecek Bilim Kurulu Toplantısı'nda tam normalleşme sürecinin görüşülmesi bekleniyor. Kısıtlamaların yanı sıra aşılama takvimi ve yerli aşı çalışmalarında gelinen son durumun da ele alınması bekleniyor. Bilim Kurulu'nda alınan kararların Kabine Toplantısı'nda değerlendirilmesi bekleniyor. 21 Haziran'da gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından tam normalleşme olup olmayacağı, sokağa çıkma yasağının devam edip etmeyeceği gibi merak edilen sorular yanıt bulacak.