16 Haziran 2021, Çarşamba
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Sinovac aşı randevusu açıldı mı? Flaş gelişme

Son dakika haberine göre; Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hız kazanırken, sistemi üzerinden aşıları için yeniden randevu verilmeye başlandı. Vatandaşlar "Sinovac aşı randevusu açıldı mı?" sorusuna yanıt arıyordu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.06.2021
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Sinovac aşı randevusu açıldı mı? Flaş gelişme

'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları hız kazanırken, () sistemi üzerinden aşıları için yeniden randevu verilmeye başlandı.

SINOVAC AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşılama programı kapsamında sırası gelen ve kriterlere uyan vatandaşlar, sistemi üzerinden "Covid-19 aşı durumunu sorgula" sekmesi altından bunu kolaylıkla öğrenebilir ya da aralarında boşluk bırakarak AŞI, T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023'e kısa mesaj atarak aşı uygunluk durumlarını öğrenebilirler. Bu aşamanın ardından aşı onam formuna hem e-Nabız'dan hem gelen kısa mesaj ile erişebiliyor. Eğer vatandaş aşı grubunda yer alıyor ise, aşı randevusunu; e-Nabız üzerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) bağlanarak ya da MHRS mobil uygulamalarını kullanarak ve ALO182 hattını arayarak alabiliyor. Tüm randevu bilgileri hem e-Nabız'da hem de vatandaşların cep telefonuna gelen kısa mesajda yer alıyor.

BİR ÜLKE DAHA SINOVAC'I "GEÇERLİ AŞI" LİSTESİNE ALDI

hükümeti, ülkeye girişlerde geçerli kabul edilen aşılar listesine aşısı Sinovac'ı da dahil etti.

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