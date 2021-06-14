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Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Bugün 750 bin aşı randevusu var

Son dakika haberleri....Sağlık Bakanı , bugün 750 bin kişinin -19 aşısı yaptırmak için randevu aldığını açıkladı. Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "750 bin kişi bugün, 11 Mart 2020'den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 14.06.2021 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021
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Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Bugün 750 bin aşı randevusu var

Sağlık Bakanı Koca, bugün 750 bin kişinin Kovid-19 aşısı yaptırmak için randevu aldığını açıkladı.

TÜRKİYE'DE BUGÜN KOVİD-19 AŞISI İÇİN 750 BİN RANDEVU ALINDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 750 bin kişinin Kovid-19 aşısı yaptırmak için randevu aldığını açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart 2020'ye atıfta bulunarak, "750 bin kişi bugün, 11 Mart 2020'den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Aşı randevusu nasıl alınır? AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

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