Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Bugün 750 bin aşı randevusu var

Sağlık Bakanı Koca, bugün 750 bin kişinin Kovid-19 aşısı yaptırmak için randevu aldığını açıkladı.

TÜRKİYE'DE BUGÜN KOVİD-19 AŞISI İÇİN 750 BİN RANDEVU ALINDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 750 bin kişinin Kovid-19 aşısı yaptırmak için randevu aldığını açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart 2020'ye atıfta bulunarak, "750 bin kişi bugün, 11 Mart 2020'den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak." ifadelerini kullandı.