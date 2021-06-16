Son dakika: Başkan Erdoğan Azerbaycan'da | Başkan Erdoğan: Dünya bilsin Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır

AZERBAYCAN'IN KARABAĞ ZAFERİ

Elbette gözlerini kırpmadan vatan için, Karabağ için, Karabağ'ın azatlığı için kahramanca mücadele eden Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerini tebrik ediyorum. Şehitlerimizin her birine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu kutlu Vatan Savaşı döneminde Türkiye, hem devlet hem de millet olarak tüm kalbiyle Azerbaycan'ın yanında yer almıştır. Bugün de bütün imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız, bütün dünya bilsin ki inşallah yarın da yanında yer alacağız.

Nasıl ki Balkan Harbi sırasında Azerbaycan Milli Marşı'nın yazarı Ahmet Cevat, berberindeki Azerbaycanlı gençlerle Osmanlı Ordusunda savaşmışsa, nasıl ki Çanakkale'de Azerbaycan'dan gelen yiğitlerle Anadolu'nun delikanlıları birlikte mücadele edip, hep birlikte şehadete yürüyüp zafer kazanmışlarsa, nasıl ki Kafkas İslam Orduları'nın aslanları, Nuri Paşa'nın askerleri o gün Azerbaycanlı kardeşlerimizin yardımına koşmuşlarsa, biz de bugün ve gelecekte bir ve beraber olacağız.