Son dakika: Başkan Erdoğan Azerbaycan'da | Başkan Erdoğan: Dünya bilsin Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Türkiye, hem devlet hem de millet olarak Azerbaycan'ın yanında yer aldı. Bugün de yanındayız, dünya bilsin ki yarın da yanında olacağız." ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
Bahtiyarım çünkü can Azerbaycan'dayım, bahtiyarım çünkü Karabağ'ı azad etmiş kardeş Azerbaycan'ın Milli Meclisi'nde sizlerle beraberim. Bahtiyarım çünkü bağımsızlının 30'uncu yılına ulaşan Azerbaycan'dayım. Karabağ'ın azad edilmesi Azerbaycan'ın bağımsız geçen 30 yılının en önemli hadisesidir. Bu zaferle Kafkaslarda kanayan bir yara kapanmış, bölgede kalıcı barış ve huzur için büyük bir fırsat doğmuştur. Kafkaslardaki barış ve huzurdan yalnızca Azerbaycan değil, Ermenistan da dahil olmak üzere tüm bölge ülkeleri hatta tüm dünya kazançlı çıkacaktır. Biz de, Azerbaycanlı kardeşlerimiz de bölgenin topyekun kalkınması, refahın artması, huzurun kökleşmesi için üzerimize düşenleri yapmaya tüm samimiyetimizle hazırız.
"DÜNYA BİLSİN..."
Geçtiğimiz 30 yılda Karabağ'da yaşanan kriz döneminde kimlerin eline neler geçtiği, kimlerin bu işten kazançlı çıktığı, kimlerin de kaybettiği gayet iyi biliniyor. Canı yananlar, kanı dökülenler, acı çekenler, maddi ve manevi olarak kaybedenler sadece Karabağ'da yaşayan insanlardır. Kolay değil 30 yıl… 30 yıl benim Azeri kardeşlerim kendi meskenlerinden kaçkın hale geldiler ve oralar işgal halindeydi. 30 yıl sonunda hamdolsun tekrar işgal altında olan bu topraklar sahiplerine kavuştu. Karabağ'da 30 yıldır süren ihtilafın çözümsüz kalmasına seyirci olanlar, daha doğrusu krizin sürmesi yönünde gayret gösterenler ise hep kazanan tarafta olmuşlardır. Kalıcı barışa giden yolun bölgedeki tüm halkların ve devletlerin karşılıklı güven temelinde geliştirecekleri iş birliklerinden geçtiğine inanıyoruz. Büyük bir liderlik göstererek bu zaferi ve barışı Azerbaycan'a kazandıran Azerbaycan ordularının başkomutanı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i bir kez daha tebrik ediyorum. Liderlerin yanında Karabağ'da zafere ulaşmak için tek yumruk, tek yürek olan, milli birlik ve beraberlik duygularını en yükseğe taşıyan Azerbaycan halkını tebrik ediyorum.
AZERBAYCAN'IN KARABAĞ ZAFERİ
Elbette gözlerini kırpmadan vatan için, Karabağ için, Karabağ'ın azatlığı için kahramanca mücadele eden Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerini tebrik ediyorum. Şehitlerimizin her birine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu kutlu Vatan Savaşı döneminde Türkiye, hem devlet hem de millet olarak tüm kalbiyle Azerbaycan'ın yanında yer almıştır. Bugün de bütün imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız, bütün dünya bilsin ki inşallah yarın da yanında yer alacağız.
Nasıl ki Balkan Harbi sırasında Azerbaycan Milli Marşı'nın yazarı Ahmet Cevat, berberindeki Azerbaycanlı gençlerle Osmanlı Ordusunda savaşmışsa, nasıl ki Çanakkale'de Azerbaycan'dan gelen yiğitlerle Anadolu'nun delikanlıları birlikte mücadele edip, hep birlikte şehadete yürüyüp zafer kazanmışlarsa, nasıl ki Kafkas İslam Orduları'nın aslanları, Nuri Paşa'nın askerleri o gün Azerbaycanlı kardeşlerimizin yardımına koşmuşlarsa, biz de bugün ve gelecekte bir ve beraber olacağız.
Azerbaycan'ın aydınlığı aydınlığımız, sevinci sevincimiz, azadlığı azadlığımız, kaderi kaderimiz, kederi kederimizdir.
Nuri Paşa'nın Kafkaslara geldiği dönemde Ermeniler 12 binden fazla Türkü, Müslüman'ı katletmişlerdir. Kafkaslarda tarihin kara sayfalarına yazılacak bir kıyım yaşanmıştır. Türk milletine olmadık iftiralarla çamur atanlar önce buralara Kafkaslara, Azerbaycan'a bakmalıdır. Hem de yalnız 100 yıl öncesine değil, daha 30 yıl önce Karabağ'da yaşananlara, Hocalı'da yaşananlara bakmalıdır. Sonra vicdanları el verirse bize yönelttikleri ithamları oturur kendileriyle ayrıca konuşuruz. Ama bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz, kalpleri zaten nasır tutmuştur. Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını 30 yıl boyunca yakıp yıkanları, geri giderken de geride kalan her şeyi ateşe verenleri görmeyenler, azadlık mücadelesini engellemek için seferber oldular. Şimdi gelsinler Fuzuli'yi görsünler. Buraların sağı, solu nasıl yakılmış, yıkılmış, tarumar edilmiştir. Gelsinler Karabağ'ı görsünler. Dün yol boyunca buraların halini gördük. Kelbecer'i gördük, buraları ne hale getirmişler. Buraları nasıl bombalayıp yakıp yıkmışlar. Bunlar gelirken işgalci, giderken ise tarumar ediciydi. Sadece bu davranış bile Karabağ'ın kimlerin vatanı olduğunu göstermeye yeter.
Azerbaycanlılar, 30 yıl önce Karabağ'dan çıkmak mecburiyetinde kaldıklarında hiçbir yeri yıkmadılar, hiçbir yeri ateşe vermediler. Çünkü insan kendi yuvasını yıkamaz, kendi vatanını ateşe veremez. Ama Karabağ onların vatanı olmadığı için her şeyi yakarak, yıkarak gittiler. Onların yaktıkları köyleri, yıktıkları şehirleri, Azerbaycan şimdi tekrar inşa ediyor. Beraber inşallah buraları inşa edeceğiz ve yeni bir Karabağ meydana getireceğiz.
Medeniyet ile vandallık arasındaki farkı görmek isteyen gelsin, Karabağ'da iki dönem arasındaki farka baksın. Karabağ, coğrafya olarak dünyanın en güzel bölgelerinden biri olmanın yanında, kültür ve medeniyet olarak de en birikimli yerlerinden biriydi. İnşallah yine öyle olacak. Türkiye olarak inşallah bu süreçte de kardeş Azerbaycan'ın yanında yer almayı sürdüreceğiz.
Dün gardaşım İlham Aliyev ve heyetlerimizle birlikte Şuşa'daydık. Azad Karabağ topraklarında Azerbaycan bayrağının gururla dalgalandığını görmenin bahtiyarlığını bizzat yaşadık.
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