Son dakika | MSB duyurdu! Gara'da 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BU SÖZLERLE DUYURDU

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Gara'da tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."