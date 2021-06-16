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Son dakika | MSB duyurdu! Gara'da 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü operasyonlar örgütün belini iyice büktü. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son açıklamada "'ın kuzeyindeki 'da 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 16.06.2021 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021
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Son dakika | MSB duyurdu! Gara'da 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BU SÖZLERLE DUYURDU
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Gara'da tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."

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