Son dakika | MSB duyurdu! Gara'da 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi...Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü operasyonlar örgütün belini iyice büktü. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BU SÖZLERLE DUYURDU
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Gara'da tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."