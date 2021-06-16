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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tartışılacak sözler: Kul hakkı yiyen hiç kimse oy vermesin

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Giriş: 16.06.2021 01:33
Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti'lilere seslenerek, "Haram oya ihtiyacımız yok, helal oya ihtiyacımız var" dedi. Akıllara, 2010'da halktan ''Hayır'' oyu isteyen Kılıçdaroğlu'nun oy kullanamadığı Anayasa değişikliği referandumu geldi.
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