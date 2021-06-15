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Son dakika: Yerli aşıda flaş yan etki açıklaması! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı duyurdu | Adenovirüs nedir?

Son dakika haberine göre 'ndan yapılan açıklamada, "Yerli aşı çalışmasında tercih edilen adenovirüs türü, dünyadaki diğer örneklerinden pozitif ayrılarak, nadir olarak görülen yan etki ihtimalini en aza indirmektedir" açıklaması yapıldı. Peki, adenovirüs nedir, belirtileri neler?

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Giriş Tarihi: 15.06.2021 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021
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Son dakika: Yerli aşıda flaş yan etki açıklaması! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı duyurdu | Adenovirüs nedir?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, -19 salgınının etkilerini en aza indirmek amacıyla yetki ve imkân sahibi tüm aktörlerin insanlığa fayda sunmak üzere aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları başlattığı anımsatıldı. 'nin de bu mücadelenin aktörlerinden biri olarak, Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında sürdürdüğü 10 farklı ilaç ve 7 farklı aşı geliştirme projesiyle bu sürece katkı sağladığı hatırlatıldı.



'ADENOVİRÜSLER AŞI ÇALIŞMALARINDA KULLANILIYOR'
Covid-19 Türkiye Platformu tarafından yürütülen yerli aşı çalışmalarından birisinin de 'nde Prof. Dr. öncülüğünde yürütülen aşısı olduğu kaydedilerek, "Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti'nde yürütülen ve klinik aşamaya geçmekte olan tek adenovirüs tabanlı vektör aşısı olma özelliğini taşımaktadır. 50'nin üzerinde çeşidi bulunan adenovirüsler, farklı ülkeler tarafından yürütülen aşı çalışmalarında kullanılmaktadır. Yerli aşı çalışmasında tercih edilen adenovirüs türü, dünyadaki diğer örneklerinden pozitif ayrılarak, nadir olarak görülen yan etki ihtimalini en aza indirmektedir" denildi.



'TÜM İNSANLIĞI HEDEF ALMAKTADIR'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'ın, 13 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirdiği Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü ziyareti sırasında yerli adenovirüs temelli aşı geliştirme çalışmasının diğer ülkelerde yürütülen benzer çalışmalardan pozitif yönde ayrışmasına dikkat çekerek, 'Hocamızın, daha az zararlı ya da insana hiç zarar vermeyecek, dünyada kullanılan diğer adenovirüslere göre daha avantajlı bir virüsü tercih ettiğini biliyoruz' ifadelerini kullandığı hatırlatılarak, "Açıklamadan da anlaşılacağı üzere, bu ifadelerin Sağlık Bakanlığımız tarafından ülkemizde kullanımına onay verilen ve halihazırda uygulanmakta olan aşılarla hiçbir ilgisi yoktur. Açıklamada bahsedilen husus nihai ürün olan aşılar değil, aşıların geliştirilmesinde kullanılan adenovirüslerdir. Bu apaçık gerçeğe rağmen, Sayın Bakanımızın ifadelerini sorumsuzca bağlamından kopararak 'aşıların zararlı olabileceği' şeklinde yorumlayanlar, yalnızca karşı oldukları siyasi düşünceyi ve temsilcilerini değil, salgınla mücadele eden bilim insanlarını, sağlık çalışanlarını ve tüm insanlığı hedef almaktadır" denildi.



'TÜM AKTÖRLERİN DESTEK OLMASI ELZEMDİR'
Salgının patlak vermesinden bu yana yapılan tüm bilimsel çalışmaların Covid-19 salgını ile mücadele etmenin yegâne yolunun aşılama olduğunu gösterdiği belirtilerek, "Sayın Bakanımız, yine Covid-19 Türkiye Platformu tarafından geliştirilen VLP temelli yerli aşının Faz-1 gönüllüsü olarak bu sürece en tabii desteklerini göstermiştir. Hassas günlerden geçtiğimiz bu dönemde aşılanma sürecine; siyasetçi, akademisyen, sanatçı, gazeteci ve önde gelen diğer tüm sorumluluk sahibi aktörlerin destek olması elzemdir" ifadesine yer verildi.

ADENOVİRÜS NEDİR?
Adenovirüsler, çift sarmallı bir DNA genomu içeren bir ikosahedral nükleokapsid içeren orta büyüklükte, zarfsız virüslerdir. Adenovirüsler çok yaygındır ve birçok çeşittir. Virüs türüne bağlı olarak, adenovirüsler aşağıdakilere neden olabilir:

• Öksürük, ateş ve burun akıntısı gibi solunum yolu problemleri
• Baş ağrısı
• Boğaz ağrısı
• Göz enfeksiyonları

Bu belirtiler 10 güne kadar sürebilir. Adenovirüs enfeksiyonları, nadiren zatürre, mide ve bağırsak problemleri gibi daha ciddi sorunlara ve hatta ölüme neden olabilir. Enfekte olan bazı kişilerin hastaneye yatırılması gerekebilir. Adenovirüs enfeksiyonu kişiden kişiye hava yoluyla bulaşabilir (örneğin hapşırma veya öksürme). Ayrıca, virüs bulaşmış bir kişiye veya dokunduğu nesnelere dokunmak gibi kişisel temas yoluyla da yayılabilir.

Hafif problemler

Aşının alınmasından itibaren 2 hafta içinde ortaya çıkan birkaç hafif sorun bildirilmiştir: • Baş ağrısı, üst solunum yolu enfeksiyonu (yaklaşık 3 kişide 1)
• Burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, eklem ağrısı (yaklaşık 6 kişide 1)
• Karın ağrısı, öksürük, bulantı (yaklaşık 7 kişide 1)
• İshal (yaklaşık 10 kişide 1)
• Ateş (yaklaşık 100 kişide 1)

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